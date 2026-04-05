Lluvias dejan caída de 20 árboles y cables; Torreón mantiene operativo activo

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Coahuila
/ 5 abril 2026
    Lluvias dejan caída de 20 árboles y cables; Torreón mantiene operativo activo
    Continúan trabajos en zonas inundadas y seguimiento a fallas en el suministro eléctrico. CORTESÍA

El Alcalde instruyó a las dependencias municipales a permanecer en alerta ante posibles nuevas precipitaciones

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, instruyó a las distintas dependencias municipales a mantener activos los trabajos de atención tras las afectaciones provocadas por la lluvia y granizo registrados la noche del pasado sábado, además de permanecer en alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

El edil solicitó reforzar las labores de respuesta inmediata y auxilio a la ciudadanía, destacando que desde el inicio del evento climático se ha trabajado de manera coordinada entre distintas áreas municipales y estatales.

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De acuerdo con el reporte oficial, personal del programa “La Ola” ha recolectado más de tres toneladas de basura arrastrada por el viento. Asimismo, en coordinación con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y Protección Civil, tanto municipal como estatal, se realizan labores para la liberación de bocas de tormenta en diversos puntos de la ciudad, así como la limpieza del Sistema Vial Alianza, áreas boscosas y vialidades en distintos sectores.

En el sector poniente, cuadrillas municipales retiraron alrededor de 30 kilos de escombro, ramas, tierra y piedras, apoyados con maquinaria pesada en colonias como Nuevo México, Primera de Mayo y Torreón y Anexas, con el objetivo de garantizar el adecuado flujo del agua pluvial.

En cuanto a las incidencias registradas, se han atendido 22 reportes por caída de árboles, 16 por cables derribados, además de dos techumbres colapsadas, un vehículo incendiado a causa de fallas eléctricas, dos automóviles dañados por árboles y dos lonas desprendidas.

Las autoridades informaron que continúan las labores en zonas anegadas de los sectores poniente, centro y sur, además de dar seguimiento a reportes de fallas en el suministro eléctrico en distintos puntos de la ciudad.

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“Estaremos trabajando sin bajar la guardia como se hizo desde que comenzó este evento climático; la intensidad dejó afectaciones en varios sectores que ya son atendidas, y cada una de las direcciones, tanto municipales como estatales, están al pendiente para brindar el apoyo si se vuelve a registrar alguna precipitación”, señaló el alcalde.

Finalmente, Román Alberto Cepeda González exhortó a la población a mantenerse informada, evitar transitar por zonas inundadas y reportar a personas en situación de calle que requieran ser trasladadas a los albergues habilitados por Protección Civil.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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