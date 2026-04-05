Ayuntamiento de Torreón reactivará créditos para mujeres emprendedoras

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 5 abril 2026
    Ayuntamiento de Torreón reactivará créditos para mujeres emprendedoras
    El programa de créditos a la palabra para mujeres, otorgó en el 2025 más de 14 millones de pesos distribuidos entre más de mil emprendedoras. CORTESÍA

En 2025, el programa colocó 14.2 millones de pesos y benefició a más de mil mujeres

TORREÓN, COAH.— El Municipio de Torreón retomará este 2026 el programa de créditos a la palabra dirigido a mujeres emprendedoras, luego de que durante el año pasado se colocaran más de 14.2 millones de pesos a través de este esquema de financiamiento.

De acuerdo con la información, en 2025 el programa cerró con mil 812 apoyos entregados, canalizados por medio de la Dirección General de Desarrollo Económico y con recursos colocados a través de Banca Afirme.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/lluvia-y-granizo-dejan-a-torreon-en-alerta-video-GH19783713

El director general de la dependencia, Marcelo Valdés Quintanilla, informó que para este año se renovará el convenio con la institución financiera, luego de que este mecanismo fuera aprobado por el Cabildo.

Precisó que durante el año pasado se logró la integración de 157 grupos, conformados cada uno por entre 10 y 15 mujeres, quienes accedieron a este esquema para emprender, fortalecer o ampliar el capital de sus negocios.

“Este tipo de programas dan dinamismo a la economía local mediante el fortalecimiento de pequeños negocios, bajo un modelo de crédito a la palabra con garantía grupal”, señaló el funcionario.

De acuerdo con lo informado, el programa forma parte de la estrategia “Las Mujeres Siempre Pueden Más”, con la que se busca respaldar a mujeres que ya cuentan con algún emprendimiento o requieren impulso para consolidarlo.

Entre los giros beneficiados durante el año pasado se encuentran estéticas, fondas, ventas de ropa y calzado por catálogo, así como artesanías, entre otros pequeños negocios encabezados por mujeres.

La autoridad municipal indicó que este esquema busca mantenerse durante este año como una alternativa de financiamiento para mujeres, particularmente para aquellas que representan el principal sustento económico de sus familias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mujeres
emprendimiento

Localizaciones


Torreón

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El feminismoque ya no es (parte I)

NosotrAs: El feminismo
que ya no es (parte I)

true

La coneja (y el conejo)
true

ICE: La banalidad del mal en el siglo XXI
true

Salvar a AHMSA y a la clase trabajadora
true

PEMEX, ¡NO MANCHES!
CUARTOSCURO

Desaparecidos: Mira la 4T para otro lado
true

Los ‘cristos coronados’ en las yucas de mi tierra
Busca planteamiento evitar inequidad en elecciones de Coahuila, que este año renovarán la totalidad del Congreso de Coahuila.

Coahuila: Ante riesgos, plantean regular uso de IA en las campañas políticas