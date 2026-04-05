Ayuntamiento de Torreón reactivará créditos para mujeres emprendedoras

De acuerdo con la información, en 2025 el programa cerró con mil 812 apoyos entregados, canalizados por medio de la Dirección General de Desarrollo Económico y con recursos colocados a través de Banca Afirme.

TORREÓN, COAH.— El Municipio de Torreón retomará este 2026 el programa de créditos a la palabra dirigido a mujeres emprendedoras, luego de que durante el año pasado se colocaran más de 14.2 millones de pesos a través de este esquema de financiamiento.

El director general de la dependencia, Marcelo Valdés Quintanilla, informó que para este año se renovará el convenio con la institución financiera, luego de que este mecanismo fuera aprobado por el Cabildo.

Precisó que durante el año pasado se logró la integración de 157 grupos, conformados cada uno por entre 10 y 15 mujeres, quienes accedieron a este esquema para emprender, fortalecer o ampliar el capital de sus negocios.

“Este tipo de programas dan dinamismo a la economía local mediante el fortalecimiento de pequeños negocios, bajo un modelo de crédito a la palabra con garantía grupal”, señaló el funcionario.

De acuerdo con lo informado, el programa forma parte de la estrategia “Las Mujeres Siempre Pueden Más”, con la que se busca respaldar a mujeres que ya cuentan con algún emprendimiento o requieren impulso para consolidarlo.

Entre los giros beneficiados durante el año pasado se encuentran estéticas, fondas, ventas de ropa y calzado por catálogo, así como artesanías, entre otros pequeños negocios encabezados por mujeres.

La autoridad municipal indicó que este esquema busca mantenerse durante este año como una alternativa de financiamiento para mujeres, particularmente para aquellas que representan el principal sustento económico de sus familias.