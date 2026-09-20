Baile termina en riña y joven apuñalado en Torreón

TORREÓN, COAH.- Un baile al aire libre terminó en una riña campal durante la madrugada de este domingo en la colonia Santiago Ramírez, de Torreón, Coahuila, donde un joven de 27 años resultó lesionado con varias heridas de arma blanca. El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 02:30 de la madrugada en el sector de las calles Islas Marías y Brigada de Zaragoza, de acuerdo con el reporte recibido por el sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana tras informarse que había una persona apuñalada.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por la agresión ni de la identidad del presunto responsable. La atención médica permitió que el joven lesionado fuera reportado fuera de peligro.

El lesionado, identificado como Daniel, de 27 años, fue trasladado en un vehículo particular hasta las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas en la calle Cuauhtémoc, donde recibió atención médica. Presentaba aproximadamente cinco heridas cortantes en la cabeza, el costado derecho y la espalda. Aunque las lesiones provocaron sangrado abundante, personal médico reportó que no eran profundas y que no ponían en riesgo su vida. De acuerdo con la información difundida tras el incidente, la agresión ocurrió durante un baile, aunque hasta el momento se desconocen las causas que originaron el enfrentamiento y tampoco se ha establecido la identidad del responsable de las heridas. En redes sociales comenzaron a circular videos grabados durante el evento, en los que se observa una confrontación entre varios asistentes. En algunas de las imágenes se aprecia cómo son arrojadas sillas y botellas, mientras varias personas participan en la pelea.

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Vecinos del sector señalaron que el baile presuntamente no contaba con permiso y que la concentración se desarrolló sin vigilancia visible de las autoridades. Este señalamiento no ha sido confirmado oficialmente. El Ayuntamiento de Torreón establece un trámite específico para la realización de bailes públicos con fines de lucro, el cual contempla requisitos como dictamen de Protección Civil y autorización municipal. En otros videos difundidos en redes sociales, correspondientes a momentos previos al enfrentamiento, se observa a asistentes con envases de cerveza; sin embargo, esas imágenes por sí solas no permiten establecer el estado de intoxicación de las personas. Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por la agresión ni de la identidad del presunto responsable. La atención médica permitió que el joven lesionado fuera reportado fuera de peligro.

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