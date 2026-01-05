Baja 60% el feminicidio en La Laguna durante 2025: FGE

Torreón
/ 5 enero 2026
    Baja 60% el feminicidio en La Laguna durante 2025: FGE
    Operativos coordinados fortalecieron la seguridad en municipios laguneros. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Fiscalía General del Estado reportó solo dos casos, ambos resueltos en menos de 24 horas, como parte de su balance anual de seguridad

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó el balance de seguridad correspondiente a 2025 en la Región Laguna I, en el que destacó una reducción significativa de delitos de alto impacto y avances en la consolidación de la paz social en municipios como Torreón, Matamoros, Viesca, San Pedro, Francisco I. Madero y Sierra Mojada.

De acuerdo con el informe dado a conocer por el delegado regional, Carlos Rangel Gámez, uno de los indicadores más relevantes fue la disminución del 60 por ciento en los casos de feminicidio, con solo dos eventos registrados durante el año, ambos resueltos en menos de 24 horas.

$!El delegado regional, Carlos Rangel Gámez, habla de los delitos en Torreón.
El delegado regional, Carlos Rangel Gámez, habla de los delitos en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

En cuanto a los homicidios dolosos, las cifras también mostraron una tendencia a la baja. En la zona conformada por Torreón, Matamoros y Viesca, este delito se redujo en un 40 por ciento, mientras que en los municipios de San Pedro y Francisco I. Madero la disminución alcanzó el 66 por ciento.

Rangel Gámez subrayó que estos resultados son producto de la estrategia de “cero impunidad”, instruida por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, la cual permitió que el 100 por ciento de los homicidios dolosos registrados en la región fueran judicializados.

El balance anual también reportó saldo blanco en el delito de secuestro, así como una reducción del 60 por ciento en los casos de narcomenudeo, lo que, según la FGE, refleja la efectividad del trabajo coordinado entre las autoridades estatales y las Fuerzas Armadas.

Finalmente, el delegado regional destacó que la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las acciones de investigación han sido claves para mejorar los indicadores de seguridad y mantener la estabilidad en la Región Laguna.

Temas


Policía
Seguridad
delitos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

