Baja 60% el feminicidio en La Laguna durante 2025: FGE

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó el balance de seguridad correspondiente a 2025 en la Región Laguna I, en el que destacó una reducción significativa de delitos de alto impacto y avances en la consolidación de la paz social en municipios como Torreón, Matamoros, Viesca, San Pedro, Francisco I. Madero y Sierra Mojada.

De acuerdo con el informe dado a conocer por el delegado regional, Carlos Rangel Gámez, uno de los indicadores más relevantes fue la disminución del 60 por ciento en los casos de feminicidio, con solo dos eventos registrados durante el año, ambos resueltos en menos de 24 horas.

