Baja 60% el feminicidio en La Laguna durante 2025: FGE
La Fiscalía General del Estado reportó solo dos casos, ambos resueltos en menos de 24 horas, como parte de su balance anual de seguridad
TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó el balance de seguridad correspondiente a 2025 en la Región Laguna I, en el que destacó una reducción significativa de delitos de alto impacto y avances en la consolidación de la paz social en municipios como Torreón, Matamoros, Viesca, San Pedro, Francisco I. Madero y Sierra Mojada.
De acuerdo con el informe dado a conocer por el delegado regional, Carlos Rangel Gámez, uno de los indicadores más relevantes fue la disminución del 60 por ciento en los casos de feminicidio, con solo dos eventos registrados durante el año, ambos resueltos en menos de 24 horas.
En cuanto a los homicidios dolosos, las cifras también mostraron una tendencia a la baja. En la zona conformada por Torreón, Matamoros y Viesca, este delito se redujo en un 40 por ciento, mientras que en los municipios de San Pedro y Francisco I. Madero la disminución alcanzó el 66 por ciento.
Rangel Gámez subrayó que estos resultados son producto de la estrategia de “cero impunidad”, instruida por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, la cual permitió que el 100 por ciento de los homicidios dolosos registrados en la región fueran judicializados.
El balance anual también reportó saldo blanco en el delito de secuestro, así como una reducción del 60 por ciento en los casos de narcomenudeo, lo que, según la FGE, refleja la efectividad del trabajo coordinado entre las autoridades estatales y las Fuerzas Armadas.
Finalmente, el delegado regional destacó que la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las acciones de investigación han sido claves para mejorar los indicadores de seguridad y mantener la estabilidad en la Región Laguna.