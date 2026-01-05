Arteaga arranca cobro del predial 2026 con descuentos y rifa para contribuyentes

Desde las primeras horas de este inicio de año, la Presidencia Municipal de Arteaga registró una importante afluencia de contribuyentes que acudieron a cumplir con el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, aprovechando los incentivos económicos y la promoción especial dirigida a quienes realizan su contribución de manera puntual.

De acuerdo con lo informado por autoridades municipales, los descuentos estarán vigentes durante el primer trimestre del año, con una reducción del 15 por ciento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo, esquema que busca incentivar el cumplimiento oportuno y fortalecer la recaudación municipal.

