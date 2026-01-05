Arteaga arranca cobro del predial 2026 con descuentos y rifa para contribuyentes

El Ayuntamiento de Arteaga ofrece descuentos escalonados durante el primer trimestre del año y una rifa con atractivos premios para incentivar el cumplimiento oportuno de las contribuciones

Desde las primeras horas de este inicio de año, la Presidencia Municipal de Arteaga registró una importante afluencia de contribuyentes que acudieron a cumplir con el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, aprovechando los incentivos económicos y la promoción especial dirigida a quienes realizan su contribución de manera puntual.

De acuerdo con lo informado por autoridades municipales, los descuentos estarán vigentes durante el primer trimestre del año, con una reducción del 15 por ciento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo, esquema que busca incentivar el cumplimiento oportuno y fortalecer la recaudación municipal.

$!La alcaldesa Ana Karen Sánchez, destacó la disposición y actitud de servicio del personal municipal.
La alcaldesa Ana Karen Sánchez, destacó la disposición y actitud de servicio del personal municipal. FOTO: CORTESÍA

Como parte de los estímulos para las y los contribuyentes cumplidos, el Ayuntamiento de Arteaga mantiene activa una rifa en la que el primer premio consiste en una camioneta, mientras que el segundo lugar obtendrá una cuatrimoto, lo que ha generado mayor interés entre la población para realizar su pago en los primeros meses del año.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores destacó que el personal del Ayuntamiento inició el año con una actitud de servicio y compromiso, enfocados en brindar una atención eficiente y cercana a la ciudadanía, en congruencia con la política de un gobierno sensible que prioriza el contacto directo con la población.

Asimismo, reiteró la invitación a la comunidad para utilizar los canales digitales de atención, en particular la línea Arti, disponible en el número 844 331 4080, mediante la cual se pueden realizar consultas, reportes y solicitudes de manera permanente, fortaleciendo la comunicación entre el gobierno municipal y las y los arteaguenses.

Finalmente, la presidenta municipal agradeció la respuesta responsable de la ciudadanía y subrayó que el cumplimiento oportuno del pago del predial permite continuar impulsando obras, acciones y servicios que contribuyen al desarrollo y bienestar de Arteaga.

