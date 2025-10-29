Biblioteca Berrueto Ramón honra a José Vasconcelos con altar de muertos en Nava

Torreón
/ 29 octubre 2025
    Biblioteca Berrueto Ramón honra a José Vasconcelos con altar de muertos en Nava
    La Directora de Educación, Sonia Pérez, presentó una calaverita literaria en honor al homenajeado. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Misión Cultural y el municipio, celebran las tradiciones mexicanas con una ofrenda dedicada al ‘Maestro de América’

NAVA, COAH.- En un ambiente lleno de color, tradición y respeto, la Biblioteca “Profr. Federico Berrueto Ramón” fue sede de la elaboración de un altar de muertos dedicado al ilustre pensador y educador mexicano José Vasconcelos.

La iniciativa fue impulsada por Misión Cultural, como parte de las actividades para preservar las tradiciones mexicanas y rendir tributo a grandes figuras de la historia nacional.

En representación del alcalde Ing. Iván Ochoa Rodríguez, asistió el Secretario del Ayuntamiento, Ing. Óscar Martínez, acompañado por la Directora de Educación, Lic. Sonia Pérez, quien además compartió una calaverita literaria dedicada al homenajeado, evocando con humor y sentimiento el legado del llamado “Maestro de América”.

Las autoridades municipales reconocieron el esfuerzo de Misión Cultural por fomentar el amor por nuestras raíces y mantener vivas las costumbres que dan identidad al pueblo mexicano.

La actividad formó parte de una jornada cultural más amplia orientada a fortalecer la participación ciudadana y el sentido de pertenencia a través de las expresiones del Día de Muertos.

Temas


Altar De Muertos
Tradiciones

Localizaciones


Torreón

Moisés Rodríguez

