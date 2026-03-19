¡Boda real en el desierto! ‘Las Alucines’ y ‘Un Tal Fredo’ paralizan Cuatro Ciénegas

El misticismo de Cuatro Ciénegas, Coahuila, fue el escenario perfecto para uno de los eventos más esperados del año en el mundo digital. Las redes sociales estallaron este fin de semana con la llegada de las máximas exponentes del “humor alucín”, Lupita Villalobos y Kass Quezada, quienes viajaron hasta el corazón de Coahuila para ser testigos del “sí, acepto” de uno de sus amigos más cercanos: el influencer “Un Tal Fredo”. Para quienes aún no están inmersos en el ecosistema de las redes sociales, “Un Tal Fredo” es mucho más que un influencer. Alfredo Cantú (su nombre real) es un reconocido creador de contenido, podcaster y wedding planner originario de Monclova, Coahuila. Se ha consolidado como una figura icónica de la comunidad LGBTQ+ y el empoderamiento, gracias a su podcast de entrevistas donde visibiliza historias de superación y relaciones humanas, siempre con su característico estilo directo y sofisticado.

LAS ALUCINES EN LA CANTINA EL 40 Las indiscutibles reinas del momento, Lupita y Kass, no perdieron oportunidad para presumir su visita a tierras coahuilenses. A través de sus redes sociales, Las Alucines compartieron postales memorables donde posaron radiantes al lado de Un Tal Fredo y su pareja. Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la locación de sus fotografías: la emblemática Cantina El 40. Este recinto no es cualquier lugar; comenzó su historia en 1921 en Cuatro Ciénegas, convirtiéndose en una parada obligatoria y una tradición viva para cualquier visitante que desee sentir el pulso histórico del municipio. La celebración no se limitó a la fiesta. Tanto “Las Alucines” como “Un Tal Fredo” aprovecharon su estancia para documentar la belleza natural que ofrece este Pueblo Mágico. Las historias de Instagram se llenaron de azul turquesa con imágenes de las famosas pozas, donde el grupo de amigos disfrutó de momentos de relajación y aventura, incluyendo paseos en kayak.

ANA KAREN SE SUMA A LA TENDENCIA La conversación digital no se detuvo ahí. La creadora de contenido Ana Karen, conocida en redes como @anakarenvaa_, también puso a Cuatro Ciénegas en la mira de todos. Con una serie de publicaciones estéticas y detalladas, Ana Karen documentó su paso por distintos puntos naturales del municipio, resaltando la importancia de preservar y admirar la biodiversidad única de la región. Sin duda, la presencia de estas figuras públicas ha puesto los ojos del mundo (y de millones de seguidores) en Coahuila, demostrando que entre lo moderno de los influencers y lo histórico de sus pueblos mágicos, existe una conexión perfecta.

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