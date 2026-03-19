¡Boda real en el desierto! ‘Las Alucines’ y ‘Un Tal Fredo’ paralizan Cuatro Ciénegas

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Torreón
/ 19 marzo 2026
    ¡Boda real en el desierto! ‘Las Alucines’ y ‘Un Tal Fredo’ paralizan Cuatro Ciénegas
    “Las Alucines”, Lupita Villalobos y Kass Quezada, posan junto a Un Tal Fredo y su pareja durante la celebración de su enlace matrimonial en Cuatro Ciénegas, Coahuila. REDES SOCIALES

El Pueblo Mágico de Coahuila se vistió de gala para recibir a la crema y nata de los creadores de contenido; entre paisajes de ensueño, kayaks y la icónica Cantina “El 40”, el amor y el estilo se robaron los reflectores

El misticismo de Cuatro Ciénegas, Coahuila, fue el escenario perfecto para uno de los eventos más esperados del año en el mundo digital. Las redes sociales estallaron este fin de semana con la llegada de las máximas exponentes del “humor alucín”, Lupita Villalobos y Kass Quezada, quienes viajaron hasta el corazón de Coahuila para ser testigos del “sí, acepto” de uno de sus amigos más cercanos: el influencerUn Tal Fredo”.

Para quienes aún no están inmersos en el ecosistema de las redes sociales, “Un Tal Fredo” es mucho más que un influencer. Alfredo Cantú (su nombre real) es un reconocido creador de contenido, podcaster y wedding planner originario de Monclova, Coahuila. Se ha consolidado como una figura icónica de la comunidad LGBTQ+ y el empoderamiento, gracias a su podcast de entrevistas donde visibiliza historias de superación y relaciones humanas, siempre con su característico estilo directo y sofisticado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/visita-influencer-ana-karen-cuatro-cienegas-y-cautiva-redes-con-paisajes-de-coahuila-PM19629327

LAS ALUCINES EN LA CANTINA EL 40

Las indiscutibles reinas del momento, Lupita y Kass, no perdieron oportunidad para presumir su visita a tierras coahuilenses. A través de sus redes sociales, Las Alucines compartieron postales memorables donde posaron radiantes al lado de Un Tal Fredo y su pareja.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la locación de sus fotografías: la emblemática Cantina El 40. Este recinto no es cualquier lugar; comenzó su historia en 1921 en Cuatro Ciénegas, convirtiéndose en una parada obligatoria y una tradición viva para cualquier visitante que desee sentir el pulso histórico del municipio.

La celebración no se limitó a la fiesta. Tanto “Las Alucines” como “Un Tal Fredo” aprovecharon su estancia para documentar la belleza natural que ofrece este Pueblo Mágico. Las historias de Instagram se llenaron de azul turquesa con imágenes de las famosas pozas, donde el grupo de amigos disfrutó de momentos de relajación y aventura, incluyendo paseos en kayak.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/beto-zapata-vocalista-de-pesado-invita-a-disfrutar-el-festival-vaquero-en-monclova-BN19635253

ANA KAREN SE SUMA A LA TENDENCIA

La conversación digital no se detuvo ahí. La creadora de contenido Ana Karen, conocida en redes como @anakarenvaa_, también puso a Cuatro Ciénegas en la mira de todos. Con una serie de publicaciones estéticas y detalladas, Ana Karen documentó su paso por distintos puntos naturales del municipio, resaltando la importancia de preservar y admirar la biodiversidad única de la región.

Sin duda, la presencia de estas figuras públicas ha puesto los ojos del mundo (y de millones de seguidores) en Coahuila, demostrando que entre lo moderno de los influencers y lo histórico de sus pueblos mágicos, existe una conexión perfecta.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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