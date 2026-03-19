Beto Zapata, vocalista de Pesado, invita a disfrutar el Festival Vaquero en Monclova
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El Festival Vaquero ofrecerá música en vivo, gastronomía y actividades familiares durante tres días en Monclova
Con una invitación directa a través de redes sociales, el vocalista de Beto Zapata convocó a los monclovenses a formar parte del Festival Vaquero, un evento que busca consolidarse como una de las principales celebraciones regionales en la entidad.
En un video difundido en plataformas digitales, el líder de Grupo Pesado invitó al público a asistir el próximo 28 de marzo a la explanada del Estadio Kikapoo Lucky Eagle, donde la agrupación será la encargada de encabezar la jornada musical.
El Festival Vaquero se desarrollará del 27 al 29 de marzo y contempla una amplia oferta de entretenimiento. La inauguración correrá a cargo de La Casetera el viernes por la noche, mientras que el sábado estará marcado por la presentación estelar de Pesado, considerada una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano.
Para el domingo, los organizadores han preparado una verbena popular con actividades durante todo el día, que incluirán muestra gastronómica, exhibición artesanal y presentaciones musicales, en un ambiente enfocado a la convivencia familiar.
El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, destacó que este festival busca fortalecer la identidad vaquera de la región y fomentar la participación ciudadana en eventos culturales y recreativos. Asimismo, señaló que se espera una derrama económica de hasta 20 millones de pesos, lo que representaría un impulso significativo para el comercio local.