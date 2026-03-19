Beto Zapata, vocalista de Pesado, invita a disfrutar el Festival Vaquero en Monclova

Con una invitación directa a través de redes sociales, el vocalista de Beto Zapata convocó a los monclovenses a formar parte del Festival Vaquero, un evento que busca consolidarse como una de las principales celebraciones regionales en la entidad.

En un video difundido en plataformas digitales, el líder de Grupo Pesado invitó al público a asistir el próximo 28 de marzo a la explanada del Estadio Kikapoo Lucky Eagle, donde la agrupación será la encargada de encabezar la jornada musical.