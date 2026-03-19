Beto Zapata, vocalista de Pesado, invita a disfrutar el Festival Vaquero en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 19 marzo 2026
    Beto Zapata, vocalista de Pesado, invita a disfrutar el Festival Vaquero en Monclova
    Beto Zapata invitó a través de redes sociales a los monclovenses a asistir al Festival Vaquero, donde Pesado será el acto principal. REDES SOCIALES

El Festival Vaquero ofrecerá música en vivo, gastronomía y actividades familiares durante tres días en Monclova

Con una invitación directa a través de redes sociales, el vocalista de Beto Zapata convocó a los monclovenses a formar parte del Festival Vaquero, un evento que busca consolidarse como una de las principales celebraciones regionales en la entidad.

En un video difundido en plataformas digitales, el líder de Grupo Pesado invitó al público a asistir el próximo 28 de marzo a la explanada del Estadio Kikapoo Lucky Eagle, donde la agrupación será la encargada de encabezar la jornada musical.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova-se-viste-de-tradicion-presenta-alcalde-el-festival-vaquero-2026-OO19175487

El Festival Vaquero se desarrollará del 27 al 29 de marzo y contempla una amplia oferta de entretenimiento. La inauguración correrá a cargo de La Casetera el viernes por la noche, mientras que el sábado estará marcado por la presentación estelar de Pesado, considerada una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano.

Para el domingo, los organizadores han preparado una verbena popular con actividades durante todo el día, que incluirán muestra gastronómica, exhibición artesanal y presentaciones musicales, en un ambiente enfocado a la convivencia familiar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-llevan-productos-a-bajo-costo-con-el-programa-canasta-basica-para-todos-AM19620550

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, destacó que este festival busca fortalecer la identidad vaquera de la región y fomentar la participación ciudadana en eventos culturales y recreativos. Asimismo, señaló que se espera una derrama económica de hasta 20 millones de pesos, lo que representaría un impulso significativo para el comercio local.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Festivales
Redes sociales

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Marina retuvo y liberó a Mónica Zambada Niebla en Culiacán; no hay información oficial sobre acusaciones ni motivos del operativo

Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa
Murmullos antinacionales

Murmullos antinacionales
true

Dos Bocas: El saldo de la tozudez de un autócrata
true

POLITICÓN: Entre polémicas y reflectores, la apuesta de supervivencia de Antonio Attolini
Las cifras acumuladas evidencian un crecimiento desigual: Zacatecas lidera en porcentaje, mientras Coahuila se mantiene en un nivel intermedio.

Coahuila se ubica en octavo lugar en compra de autos en 2026
Corte en Brooklyn fija el 8 de marzo de 2027 para el juicio de Caro Quintero; enfrenta cargos por narcotráfico, homicidio y el caso Camarena

Juicio contra Rafael Caro Quintero iniciará en marzo de 2027 en Nueva York; descartan pena de muerte
Las categorías Sub 12 y 13-16 años definieron a los representantes de Coahuila en ajedrez.

Ajedrez de Coahuila logra seis clasificados rumbo a la Olimpiada Nacional 2026
Manifestantes iraníes con un retrato de Mojtaba Jameneí, su nombramiento como nuevo líder supremo habría estado precedido por una enconada lucha de poder entre clérigos, militares y figuras políticas, divididas entre facciones conservadoras y moderadas.

Intriga, juegos de poder y rivalidades: el ascenso de Mojtaba Jameneí