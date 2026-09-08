Busca Torreón recursos federales para drenaje pluvial; proyecto integral requeriría hasta 15 mil millones de pesos

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    Busca Torreón recursos federales para drenaje pluvial; proyecto integral requeriría hasta 15 mil millones de pesos
    Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el Municipio integrará expedientes técnicos para buscar recursos federales destinados a obras de drenaje pluvial. SANDRA GÓMEZ

Miguel Riquelme señaló que las obras se plantearán por etapas y de acuerdo con los recursos que puedan obtenerse de la Federación

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que buscará gestionar ante la Federación recursos para obras de drenaje pluvial en Torreón y aseguró que el Municipio integrará los requisitos técnicos necesarios para solicitar financiamiento.

Como parte de estas gestiones, adelantó que sostendrá una reunión con Fomento Económico Laguna (FOMEC), organismo que ha dado seguimiento al proyecto, con el propósito de definir las obras prioritarias y considerar las necesidades de las zonas industriales.

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Riquelme Solís explicó que el Municipio trabaja en la manifestación de impacto ambiental y en la integración de los expedientes técnicos, aunque precisó que el alcance de las obras dependerá de los recursos que eventualmente sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El alcalde estimó que resolver de manera integral los problemas de drenaje pluvial de Torreón requeriría una inversión de entre 12 mil y 15 mil millones de pesos, por lo que consideró inviable disponer de esa cantidad en el corto plazo. Añadió que incluso una partida de entre mil y 3 mil millones de pesos resultaría insuficiente para atender toda la superficie con afectaciones.

Ante ese escenario, señaló que el planteamiento será desarrollar las obras por etapas y priorizar las zonas con mayores problemas de inundación, de acuerdo con los recursos disponibles.

“Si nos ponen 500 millones, entonces ya sabemos qué áreas podemos nosotros estudiar”, expresó, al explicar que los proyectos ejecutivos se ajustarían al presupuesto que pudiera obtenerse.

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Riquelme Solís consideró prioritaria la infraestructura pluvial y cuestionó los criterios utilizados anteriormente para la asignación de recursos federales. Sostuvo que otros proyectos de gran escala en el país han recibido presupuesto aun cuando inicialmente no contaban con todos sus estudios.

También adelantó que, durante la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Coahuila, solicitará al gobernador Manolo Jiménez Salinas incluir el proyecto entre las necesidades que se planteen para la región.

El alcalde explicó que las características del terreno en Torreón obligan a utilizar sistemas de rebombeo para desalojar el agua y señaló que la falta de infraestructura pluvial genera afectaciones particularmente en sectores industriales durante las lluvias.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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