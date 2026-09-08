Busca Torreón recursos federales para drenaje pluvial; proyecto integral requeriría hasta 15 mil millones de pesos

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que buscará gestionar ante la Federación recursos para obras de drenaje pluvial en Torreón y aseguró que el Municipio integrará los requisitos técnicos necesarios para solicitar financiamiento. Como parte de estas gestiones, adelantó que sostendrá una reunión con Fomento Económico Laguna (FOMEC), organismo que ha dado seguimiento al proyecto, con el propósito de definir las obras prioritarias y considerar las necesidades de las zonas industriales.

Riquelme Solís explicó que el Municipio trabaja en la manifestación de impacto ambiental y en la integración de los expedientes técnicos, aunque precisó que el alcance de las obras dependerá de los recursos que eventualmente sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El alcalde estimó que resolver de manera integral los problemas de drenaje pluvial de Torreón requeriría una inversión de entre 12 mil y 15 mil millones de pesos, por lo que consideró inviable disponer de esa cantidad en el corto plazo. Añadió que incluso una partida de entre mil y 3 mil millones de pesos resultaría insuficiente para atender toda la superficie con afectaciones. Ante ese escenario, señaló que el planteamiento será desarrollar las obras por etapas y priorizar las zonas con mayores problemas de inundación, de acuerdo con los recursos disponibles. “Si nos ponen 500 millones, entonces ya sabemos qué áreas podemos nosotros estudiar”, expresó, al explicar que los proyectos ejecutivos se ajustarían al presupuesto que pudiera obtenerse.

Riquelme Solís consideró prioritaria la infraestructura pluvial y cuestionó los criterios utilizados anteriormente para la asignación de recursos federales. Sostuvo que otros proyectos de gran escala en el país han recibido presupuesto aun cuando inicialmente no contaban con todos sus estudios. También adelantó que, durante la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Coahuila, solicitará al gobernador Manolo Jiménez Salinas incluir el proyecto entre las necesidades que se planteen para la región. El alcalde explicó que las características del terreno en Torreón obligan a utilizar sistemas de rebombeo para desalojar el agua y señaló que la falta de infraestructura pluvial genera afectaciones particularmente en sectores industriales durante las lluvias.