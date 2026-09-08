Miguel Riquelme impulsa modernización y certeza jurídica con nueva Junta Catastral de Torreón

Durante el acto, el edil convocó a los nuevos miembros a desempeñar sus funciones con estricto apego a la ley, destacando que este órgano es clave para la construcción de acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar un municipio más competitivo, transparente y tecnológicamente eficiente, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís tomó protesta este martes a los integrantes de la Junta Catastral de Torreón.

Riquelme Solís subrayó que el crecimiento actual de Torreón exige instituciones sólidas y reglas claras que garanticen certidumbre jurídica tanto para las familias locales como para los inversionistas.

Coordinación institucional: La Junta vinculará estrechamente al Municipio con el Instituto Registral y Catastral del Estado y sectores especializados.

Desarrollo ordenado: Se enfocarán en planear el crecimiento urbano y proponer acciones de actualización territorial.

Estímulo a la inversión: El alcalde solicitó atender propuestas que impulsen el sector habitacional, comercial y de servicios para generar más empleos.

La Junta Catastral Municipal quedó formalmente integrada por Javier Lechuga Jiménez Labora, como Tesorero Municipal; Angelina Lydia García Ruenes, como Secretaria; y como vocales propietarios Camilo Martín Mexsen Flores (Instituto Registral y Catastral de Coahuila), Evelyn Berenice Hernández Tovar (Municipio), Hilda Dueñez Rodríguez (Cámara de la Propiedad Urbana), Dante Javier López Espinoza (Colegio de Valuadores Profesionales de la Comarca Lagunera) y Marcelo Valdés Quintanilla (Cámara Agrícola y Ganadera), además de sus respectivos suplentes.