Miguel Riquelme impulsa modernización y certeza jurídica con nueva Junta Catastral de Torreón

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    Miguel Riquelme impulsa modernización y certeza jurídica con nueva Junta Catastral de Torreón
    Miguel Ángel Riquelme Solís tomó protesta a los integrantes de la Junta Catastral de Torreón. SANDRA GÓMEZ

La Junta Catastral de Torreón buscará fortalecer la certeza jurídica, el desarrollo urbano ordenado y las condiciones para atraer inversión al municipio

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar un municipio más competitivo, transparente y tecnológicamente eficiente, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís tomó protesta este martes a los integrantes de la Junta Catastral de Torreón.

Durante el acto, el edil convocó a los nuevos miembros a desempeñar sus funciones con estricto apego a la ley, destacando que este órgano es clave para la construcción de acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

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Riquelme Solís subrayó que el crecimiento actual de Torreón exige instituciones sólidas y reglas claras que garanticen certidumbre jurídica tanto para las familias locales como para los inversionistas.

Coordinación institucional: La Junta vinculará estrechamente al Municipio con el Instituto Registral y Catastral del Estado y sectores especializados.

Desarrollo ordenado: Se enfocarán en planear el crecimiento urbano y proponer acciones de actualización territorial.

Estímulo a la inversión: El alcalde solicitó atender propuestas que impulsen el sector habitacional, comercial y de servicios para generar más empleos.

La Junta Catastral Municipal quedó formalmente integrada por Javier Lechuga Jiménez Labora, como Tesorero Municipal; Angelina Lydia García Ruenes, como Secretaria; y como vocales propietarios Camilo Martín Mexsen Flores (Instituto Registral y Catastral de Coahuila), Evelyn Berenice Hernández Tovar (Municipio), Hilda Dueñez Rodríguez (Cámara de la Propiedad Urbana), Dante Javier López Espinoza (Colegio de Valuadores Profesionales de la Comarca Lagunera) y Marcelo Valdés Quintanilla (Cámara Agrícola y Ganadera), además de sus respectivos suplentes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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