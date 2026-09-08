Teleférico de Torreón suspende servicio esta semana por mantenimiento; prevé reabrir el lunes

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    Teleférico de Torreón suspende servicio esta semana por mantenimiento; prevé reabrir el lunes
    Los trabajos incluyen el desmontaje y revisión de componentes del sistema; una vez concluidos, se realizarán pruebas de carga antes de reanudar operaciones. SANDRA GÓMEZ

Los trabajos se concentrarán en los sistemas de frenado y los balancines; el mantenimiento tiene un presupuesto inicial de 600 mil pesos

TORREÓN, COAH.- El Teleférico de Torreón suspendió sus operaciones durante esta semana debido a trabajos de mantenimiento preventivo en los sistemas de frenado y los balancines, informó Verónica Soto Díaz, titular del complejo y de Puerto Noas.

Las labores comenzaron este lunes, día en que habitualmente permanece cerrado el atractivo, y continuarán durante los próximos días. De acuerdo con Soto Díaz, se prevé reanudar el servicio al público el próximo lunes.

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La funcionaria explicó que los trabajos forman parte de las revisiones establecidas por las normas de operación del sistema y se concentran principalmente en los frenos de servicio y de emergencia, además de los balancines ubicados en las pilonas.

Patrick Rudigier, director técnico de Leitner México, empresa constructora del Teleférico, detalló que los frenos serán desmontados completamente para revisar cada uno de sus componentes antes de volver a ensamblarlos.

Una vez concluido ese procedimiento, se realizarán pruebas con tanques llenos de agua para simular el peso de los usuarios. Según explicó Rudigier, el sistema será sometido a condiciones límite tanto de subida como de bajada para verificar que opere de acuerdo con los parámetros de su certificación.

$!Verónica Soto Díaz, titular del Teleférico de Torreón y Puerto Noas, y Patrick Rudigier, director técnico de Leitner México, explicaron los trabajos de mantenimiento que se realizan esta semana en el sistema.
Verónica Soto Díaz, titular del Teleférico de Torreón y Puerto Noas, y Patrick Rudigier, director técnico de Leitner México, explicaron los trabajos de mantenimiento que se realizan esta semana en el sistema. SANDRA GÓMEZ

Los trabajos también contemplan el desmontaje de los balancines para revisar soldaduras, pernos y bujes, con el objetivo de detectar posibles fisuras o cualquier otra condición que requiera atención.

Soto Díaz señaló que este tipo de mantenimiento se lleva a cabo cada cinco años o cuando el sistema alcanza determinados niveles de kilometraje u horas de operación. Estas labores son adicionales a las revisiones que se realizan semanalmente los lunes.

El presupuesto inicial destinado a los trabajos es de alrededor de 600 mil pesos, aunque la cantidad podría modificarse si durante la revisión de los balancines se detecta la necesidad de realizar intervenciones adicionales, indicó la titular del complejo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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