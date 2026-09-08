Teleférico de Torreón suspende servicio esta semana por mantenimiento; prevé reabrir el lunes

TORREÓN, COAH.- El Teleférico de Torreón suspendió sus operaciones durante esta semana debido a trabajos de mantenimiento preventivo en los sistemas de frenado y los balancines, informó Verónica Soto Díaz, titular del complejo y de Puerto Noas. Las labores comenzaron este lunes, día en que habitualmente permanece cerrado el atractivo, y continuarán durante los próximos días. De acuerdo con Soto Díaz, se prevé reanudar el servicio al público el próximo lunes.

La funcionaria explicó que los trabajos forman parte de las revisiones establecidas por las normas de operación del sistema y se concentran principalmente en los frenos de servicio y de emergencia, además de los balancines ubicados en las pilonas. Patrick Rudigier, director técnico de Leitner México, empresa constructora del Teleférico, detalló que los frenos serán desmontados completamente para revisar cada uno de sus componentes antes de volver a ensamblarlos. Una vez concluido ese procedimiento, se realizarán pruebas con tanques llenos de agua para simular el peso de los usuarios. Según explicó Rudigier, el sistema será sometido a condiciones límite tanto de subida como de bajada para verificar que opere de acuerdo con los parámetros de su certificación.

Los trabajos también contemplan el desmontaje de los balancines para revisar soldaduras, pernos y bujes, con el objetivo de detectar posibles fisuras o cualquier otra condición que requiera atención. Soto Díaz señaló que este tipo de mantenimiento se lleva a cabo cada cinco años o cuando el sistema alcanza determinados niveles de kilometraje u horas de operación. Estas labores son adicionales a las revisiones que se realizan semanalmente los lunes. El presupuesto inicial destinado a los trabajos es de alrededor de 600 mil pesos, aunque la cantidad podría modificarse si durante la revisión de los balancines se detecta la necesidad de realizar intervenciones adicionales, indicó la titular del complejo.

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