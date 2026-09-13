Buscan posible pantera en colonia de Lerdo, Durango; operativo termina sin localizar al animal

La alerta generó inquietud entre habitantes de la zona debido a que, de acuerdo con el reporte, el animal podría tratarse de un felino de grandes dimensiones, incluso una supuesta pantera. Sin embargo, hasta el momento las autoridades municipales no han confirmado que se trate de esta especie ni que exista un animal de este tipo deambulando en libertad.

LERDO, DURANGO.- Un reporte ciudadano sobre la presunta presencia de un animal de gran tamaño en la colonia Villa Jardín movilizó durante la noche del viernes a cuerpos operativos del Ayuntamiento de Lerdo , quienes realizaron recorridos y labores de rastreo en el sector sin localizar ningún ejemplar.

Tras recibir el aviso, personal de las áreas operativas de seguridad se trasladó al punto señalado para verificar la información y determinar si existían indicios de la presencia del animal.

Los elementos recorrieron el área indicada por el ciudadano y realizaron labores de búsqueda en los alrededores, pero el operativo concluyó sin resultados positivos.

El Ayuntamiento de Lerdo informó que durante el despliegue no fue localizada ninguna especie animal, por lo que hasta ahora no existe evidencia que permita confirmar la naturaleza del ejemplar reportado.

Pese a que la búsqueda inicial terminó sin hallazgos, las autoridades señalaron que permanecerán atentas a cualquier nuevo reporte que pueda surgir en Villa Jardín o sectores cercanos.

Protección Civil continuará con recorridos y vigilancia preventiva en la zona, con la finalidad de responder ante una eventual nueva alerta y verificar directamente cualquier avistamiento que sea reportado por los habitantes.

El gobierno municipal pidió mantener la atención ante posibles avistamientos y reportarlos a las autoridades correspondientes para que puedan ser verificados por personal operativo.

Hasta ahora, el único dato confirmado es que el reporte ciudadano provocó un operativo de búsqueda y que este concluyó sin localizar al supuesto animal. La versión sobre una posible pantera permanece sin confirmación oficial.