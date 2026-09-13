FGR arresta a Pepe Ganem, exsecretario de Torreón, y a su esposa por presuntos ilícitos en negocios particulares

Trascendió que la indagatoria apunta a supuestas irregularidades en el ámbito de negocios y corporativos privados de ambos, descartando por ahora vínculo con su paso por la función pública.

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó esta madrugada una orden de aprehensión en un fraccionamiento de Torreón en contra de José Elías Ganem Guerrero y Martha Rodríguez Romero, matrimonio y exfuncionarios municipales.

La autoridad federal mantiene bajo reserva los tipos penales específicos y los pormenores del mandamiento ministerial que motivó la intervención nocturna.

Ganem Guerrero fungió como secretario del Ayuntamiento de Torreón hasta agosto de 2025; por su parte, Rodríguez Romero encabezó el Tribunal (y después Centro) de Justicia Municipal desde 2022, puesto que dejó días atrás, a inicios de septiembre.

Los arrestos se registran a poco más de 12 meses de que él concluyera su encomienda edilicia y a escasos días de que ella hiciera lo propio en el organismo de justicia local.

Se prevé que en el transcurso de las próximas horas la FGR detalle los señalamientos formales y defina la situación jurídica de la pareja.