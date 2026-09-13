FGR arresta a Pepe Ganem, exsecretario de Torreón, y a su esposa por presuntos ilícitos en negocios particulares

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Torreón
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    FGR arresta a Pepe Ganem, exsecretario de Torreón, y a su esposa por presuntos ilícitos en negocios particulares
    José Elías Ganem fue secretario del Ayuntamiento de Torreón hasta agosto de 2025. Martha Rodríguez dejó la titularidad del Centro de Justicia Municipal a inicios de septiembre. SANDRA GÓMEZ

FGR detiene en Torreón a matrimonio de exfuncionarios; indagan presuntas irregularidades en negocios privados

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó esta madrugada una orden de aprehensión en un fraccionamiento de Torreón en contra de José Elías Ganem Guerrero y Martha Rodríguez Romero, matrimonio y exfuncionarios municipales.

Trascendió que la indagatoria apunta a supuestas irregularidades en el ámbito de negocios y corporativos privados de ambos, descartando por ahora vínculo con su paso por la función pública.

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La autoridad federal mantiene bajo reserva los tipos penales específicos y los pormenores del mandamiento ministerial que motivó la intervención nocturna.

Ganem Guerrero fungió como secretario del Ayuntamiento de Torreón hasta agosto de 2025; por su parte, Rodríguez Romero encabezó el Tribunal (y después Centro) de Justicia Municipal desde 2022, puesto que dejó días atrás, a inicios de septiembre.

Los arrestos se registran a poco más de 12 meses de que él concluyera su encomienda edilicia y a escasos días de que ella hiciera lo propio en el organismo de justicia local.

Se prevé que en el transcurso de las próximas horas la FGR detalle los señalamientos formales y defina la situación jurídica de la pareja.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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