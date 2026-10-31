Buscan talento musical juvenil en La Laguna; ganadores recibirán premios de hasta 10 mil pesos

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Torreón
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    Buscan talento musical juvenil en La Laguna; ganadores recibirán premios de hasta 10 mil pesos
    Bandas y solistas de entre 12 y 18 años podrán participar con canciones originales o versiones de temas conocidos. SANDRA GÓMEZ

Jóvenes de 12 a 18 años podrán mostrar su talento musical el 6 de noviembre y competir por premios de hasta 10 mil pesos

TORREÓN, COAH.- La Plaza Mayor de Torreón se convertirá en escenario para bandas y solistas de entre 12 y 18 años que participen en “This is my music”, concurso del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna, que entregará premios de hasta 10 mil pesos en tarjetas de regalo.

En su quinta edición, el certamen se realizará el próximo 6 de noviembre a las 19:00 horas, dentro del Festival del Mitote Lagunero, organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).

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Rodolfo Martínez Padilla, director de Arte y Cultura del campus Laguna, explicó que la convocatoria busca acercar a los jóvenes a un escenario donde puedan compartir su talento y presentar sus propuestas musicales ante el público.

La colaboración con el IMCE y el respaldo del Ayuntamiento de Torreón, señaló, permitirán dar mayor proyección al encuentro y ampliar las oportunidades de participación para los estudiantes de la región.

El concurso tendrá dos categorías: grupal e individual. En ambas se podrán interpretar canciones propias o versiones de temas conocidos, conforme a las bases de la convocatoria. Para las composiciones inéditas, será requisito que tanto la letra como la música sean originales.

Aunque en años anteriores han destacado las propuestas de rock, heavy metal, pop rock y baladas, Martínez aclaró que podrán participar intérpretes de cualquier género musical.

Las letras no deberán incluir lenguaje ofensivo, expresiones de doble sentido ni mensajes que promuevan la violencia, el acoso o la discriminación.

Para sus actuaciones, los concursantes contarán con equipo técnico y podrán llevar sus propios instrumentos, además de utilizar dispositivos electrónicos como celulares, tabletas y computadoras.

En la categoría de bandas no se permitirá el uso de grabaciones musicales o vocales previas. Los solistas, en cambio, podrán acompañar su interpretación con pistas instrumentales.

Un jurado integrado por músicos, compositores, cantantes, arreglistas y productores externos al Tecnológico de Monterrey evaluará las presentaciones. Entre los criterios de calificación estarán la calidad musical, la ejecución instrumental y la interpretación vocal.

La banda que obtenga el primer lugar recibirá una tarjeta de regalo de Amazon por 10 mil pesos, mientras que el ganador de la categoría individual será premiado con una tarjeta de 3 mil pesos.

Martínez Padilla indicó que estos apoyos tienen como propósito facilitar la compra de instrumentos, equipo u otros recursos que los jóvenes necesiten para continuar con su formación artística.

Con este encuentro, el campus Laguna busca dar espacio a nuevas propuestas musicales y estimular la creatividad de los adolescentes y jóvenes de la Comarca Lagunera.

Las bases completas, los detalles de la premiación y el registro están disponibles en el siguiente enlace: http://tinyurl.com/ThisIsMyMusicTEC

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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