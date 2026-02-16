Cabildo de Torreón le ‘pone palomita’ a bolsa de 2.7 millones de pesos para cultura y deporte

Torreón
/ 16 febrero 2026
    Cabildo de Torreón le ‘pone palomita’ a bolsa de 2.7 millones de pesos para cultura y deporte
    Las comisiones sesionaron de manera conjunta para aprobar por unanimidad los apoyos económicos. CORTESÍA

Comisiones aprueban recursos para la Unidad Deportiva, el Instituto de Música y la Camerata de Coahuila durante 2026

TORREÓN, COAH.- En sesión conjunta, las comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y de Educación, Arte, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Torreón aprobaron por unanimidad tres apoyos económicos destinados a fortalecer el deporte, la cultura y la formación artística en la ciudad.

El primer acuerdo beneficia al Patronato Administrador de la Unidad Deportiva Torreón, que recibirá un apoyo mensual de 385 mil pesos durante el ejercicio fiscal 2026. Además, se autorizó una aportación extraordinaria única de 770 mil pesos, correspondiente a los dos primeros meses del año.

El recurso permitirá dar continuidad a planes y proyectos, así como cubrir compromisos operativos del espacio deportivo, orientado a la práctica de diversas disciplinas y a la recreación familiar.

En materia cultural, se aprobó un apoyo mensual de 150 mil pesos para el Patronato del Instituto de Música de Coahuila, con el fin de solventar gastos de operación, adquisición de instrumentos y otorgamiento de becas para estudiantes.

En febrero se realizará una aportación de 300 mil pesos, que incluye el retroactivo de los primeros dos meses del año.

Asimismo, los ediles avalaron un apoyo anual de un millón 620 mil pesos para la Camerata de Coahuila, recurso que será ministrado en exhibiciones mensuales de 135 mil pesos, con el objetivo de fortalecer la promoción artística y cultural en la región.

Las propuestas serán turnadas a la próxima sesión de Cabildo para su análisis, discusión y eventual aprobación.

La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública es presidida por el regidor Luis Jorge Cuerda Serna y la integran Sergio Lara Galván, Natalia Guadalupe Fernández Martínez, Karla Liliana Centeno Félix y María del Socorro Aguilera Pérez.

Por su parte, la Comisión de Educación, Arte, Cultura y Deporte está encabezada por Diego Ontiveros Rentería y la conforman María del Socorro Aguilera Pérez, Jennifer Miroshlava Muñoz Rivas, Graciela Guadalupe Martínez Barraza y Luis Alberto Ortiz Zorrilla.

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

