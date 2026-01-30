Cae ‘El asaltante de los mil rostros’ tras operativo interestatal en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Gracias a la colaboración entre las fiscalías de Coahuila y Durango, se logró la captura de un objetivo prioritario vinculado a una banda dedicada al robo con violencia en la Comarca Lagunera.

El detenido se caracterizaba por el uso de disfraces y constantes traslados entre estados para evadir a la justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan infraestructura hidráulica en Torreón; Simas inicia reposición de cinco colectores

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que esta detención es resultado de los recientes acuerdos de seguridad firmados en la 11ª Región Militar.

“Creyó que con sus disfraces iba a engañar a las autoridades”, señaló Fernández, subrayando que la denuncia ciudadana fue clave para detener al presunto criminal durante su último robo en la colonia San Isidro.

La captura se concretó el pasado 23 de enero, luego de un reporte ciudadano por un robo en la colonia San Isidro de Torreón, lo que activó un operativo regional que permitió interceptar al sospechoso en los límites con Gómez Palacio.