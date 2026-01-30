Cae ‘El asaltante de los mil rostros’ tras operativo interestatal en La Laguna

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 30 enero 2026
    Cae ‘El asaltante de los mil rostros’ tras operativo interestatal en La Laguna
    La colaboración entre Coahuila y Durango permitió interceptar a un objetivo prioritario de robo con violencia. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que esta detención es fruto de los recientes acuerdos de seguridad firmados en la 11ª Región Militar

TORREÓN, COAH.- Gracias a la colaboración entre las fiscalías de Coahuila y Durango, se logró la captura de un objetivo prioritario vinculado a una banda dedicada al robo con violencia en la Comarca Lagunera.

El detenido se caracterizaba por el uso de disfraces y constantes traslados entre estados para evadir a la justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan infraestructura hidráulica en Torreón; Simas inicia reposición de cinco colectores

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que esta detención es resultado de los recientes acuerdos de seguridad firmados en la 11ª Región Militar.

“Creyó que con sus disfraces iba a engañar a las autoridades”, señaló Fernández, subrayando que la denuncia ciudadana fue clave para detener al presunto criminal durante su último robo en la colonia San Isidro.

La captura se concretó el pasado 23 de enero, luego de un reporte ciudadano por un robo en la colonia San Isidro de Torreón, lo que activó un operativo regional que permitió interceptar al sospechoso en los límites con Gómez Palacio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asaltos
Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Llevándole el ritmo

Llevándole el ritmo
true

Afloja una tuerca Trump
true

POLITICÓN: Da primer pago el Tío Richie al SAT... pero no termina su confrontación

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
La creciente presión de Donald Trumps, el colapso económico y una crisis energética crítica han llevado a embajadas y empresas extranjeras a revisar planes de evacuación en Cuba.

¿Por qué las embajadas de Europa y América Latina están abandonando Cuba?... le quedan 15 días con reservas de petróleo
Entretenimiento. Teatro, exposiciones, música y televisión forman parte de los planes para disfrutar el fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’
El primer ministro Keir Starmer busca en Pekín oportunidades comerciales que ayuden a revitalizar una economía británica que ha permanecido estancada durante los últimos años.

No más ‘era de hielo’: el Reino Unido y China acuerdan fortalecer relaciones
Una activista sostiene un cartel en el vestíbulo de un hotel con el mensaje: “Hilton: dejen de alojar al ICE”, reflejando la toma de espacios privados para la protesta.

Los hoteles económicos se convierten en el nuevo frente de la oposición al ICE