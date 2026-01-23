Torreón: impulsan comités femeniles en universidades para prevenir violencia de género

Torreón
/ 23 enero 2026
    Torreón: impulsan comités femeniles en universidades para prevenir violencia de género
    Autoridades municipales promueven la creación de comités femeniles en universidades de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Dirección de la Juventud y universidades de La Laguna coordinan acciones para orientar y acompañar a estudiantes

TORREÓN, COAH.- La Coordinación de Inclusión y Equidad de Género, adscrita a la Dirección de la Juventud, informó que se han realizado visitas a 15 universidades que integran la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (CIESLAG), con el objetivo de promover la conformación de comités femeniles enfocados en la prevención y atención de la violencia de género dentro del ámbito universitario.

El director de la Juventud, Jesús Rogelio Salazar, explicó que estos comités estarán conformados por grupos de entre siete y 10 mujeres estudiantes, quienes fungirán como un primer canal de orientación y acompañamiento para aquellas alumnas que enfrenten situaciones de violencia de género al interior de sus instituciones.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila muestra crecimiento moderado en ventas minoristas

Destacó que las participantes podrán liberar su servicio social mediante su integración a estos comités, lo que representa una oportunidad para fortalecer su compromiso con la comunidad universitaria y la construcción de entornos educativos seguros.

Salazar Hernández subrayó que los comités permitirán canalizar información de manera directa y oportuna hacia dependencias municipales como la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y la propia Dirección de la Juventud, fortaleciendo los mecanismos de atención, prevención y seguimiento de los casos.

$!La estrategia forma parte del compromiso del Ayuntamiento con las mujeres.
La estrategia forma parte del compromiso del Ayuntamiento con las mujeres. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Asimismo, reiteró el compromiso de la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Cepeda con la atención integral de las mujeres en Torreón, mediante acciones coordinadas entre gobierno y sector educativo.

Como parte de estas estrategias, y en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, se contempla que las universidades que conformen los comités femeniles, previo proceso de capacitación, puedan aspirar al distintivo Embajador Naranja, reconocimiento otorgado a instituciones comprometidas con la erradicación de la violencia de género.

