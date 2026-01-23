Torreón: impulsan comités femeniles en universidades para prevenir violencia de género
Dirección de la Juventud y universidades de La Laguna coordinan acciones para orientar y acompañar a estudiantes
TORREÓN, COAH.- La Coordinación de Inclusión y Equidad de Género, adscrita a la Dirección de la Juventud, informó que se han realizado visitas a 15 universidades que integran la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (CIESLAG), con el objetivo de promover la conformación de comités femeniles enfocados en la prevención y atención de la violencia de género dentro del ámbito universitario.
El director de la Juventud, Jesús Rogelio Salazar, explicó que estos comités estarán conformados por grupos de entre siete y 10 mujeres estudiantes, quienes fungirán como un primer canal de orientación y acompañamiento para aquellas alumnas que enfrenten situaciones de violencia de género al interior de sus instituciones.
Destacó que las participantes podrán liberar su servicio social mediante su integración a estos comités, lo que representa una oportunidad para fortalecer su compromiso con la comunidad universitaria y la construcción de entornos educativos seguros.
Salazar Hernández subrayó que los comités permitirán canalizar información de manera directa y oportuna hacia dependencias municipales como la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y la propia Dirección de la Juventud, fortaleciendo los mecanismos de atención, prevención y seguimiento de los casos.
Asimismo, reiteró el compromiso de la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Cepeda con la atención integral de las mujeres en Torreón, mediante acciones coordinadas entre gobierno y sector educativo.
Como parte de estas estrategias, y en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, se contempla que las universidades que conformen los comités femeniles, previo proceso de capacitación, puedan aspirar al distintivo Embajador Naranja, reconocimiento otorgado a instituciones comprometidas con la erradicación de la violencia de género.