Torreón: impulsan comités femeniles en universidades para prevenir violencia de género

TORREÓN, COAH.- La Coordinación de Inclusión y Equidad de Género, adscrita a la Dirección de la Juventud, informó que se han realizado visitas a 15 universidades que integran la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (CIESLAG), con el objetivo de promover la conformación de comités femeniles enfocados en la prevención y atención de la violencia de género dentro del ámbito universitario.

El director de la Juventud, Jesús Rogelio Salazar, explicó que estos comités estarán conformados por grupos de entre siete y 10 mujeres estudiantes, quienes fungirán como un primer canal de orientación y acompañamiento para aquellas alumnas que enfrenten situaciones de violencia de género al interior de sus instituciones.

Destacó que las participantes podrán liberar su servicio social mediante su integración a estos comités, lo que representa una oportunidad para fortalecer su compromiso con la comunidad universitaria y la construcción de entornos educativos seguros.

Salazar Hernández subrayó que los comités permitirán canalizar información de manera directa y oportuna hacia dependencias municipales como la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y la propia Dirección de la Juventud, fortaleciendo los mecanismos de atención, prevención y seguimiento de los casos.