Coahuila muestra crecimiento moderado en ventas minoristas

Coahuila registró un crecimiento moderado en las ventas minoristas durante el 2025, ubicándose entre las entidades del país con incrementos anuales inferiores al 2 por ciento, en un contexto nacional marcado por contrastes en el desempeño del comercio al menudeo y un entorno económico todavía frágil.

De acuerdo con el análisis más reciente, Guerrero encabezó el crecimiento del comercio minorista a nivel nacional, con un aumento anual de 15.74 por ciento, cifra que representa un cambio significativo luego de dos años consecutivos de caídas y que marca una clara tendencia de recuperación en esa entidad.

En un segundo plano se ubicaron estados con avances más contenidos, pero positivos, como Ciudad de México, que reportó un incremento de 2.78 por ciento, seguida de Chihuahua con una variación de 2.49 por ciento. A este grupo se sumaron entidades como Nayarit, Hidalgo, Michoacán, Tabasco, Zacatecas, Tlaxcala, Campeche, Yucatán, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Guanajuato, con crecimientos que oscilaron entre 2.11 y 2.41 por ciento.

En contraste, únicamente ocho estados presentaron alzas menores al 2 por ciento en su comercio minorista, entre ellos Coahuila, además de Sonora, Baja California, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Oaxaca y Aguascalientes, lo que refleja un ritmo de recuperación más lento en estas entidades.

Si bien el comportamiento general de las ventas al menudeo ha sido calificado como resiliente frente a un entorno económico débil, los analistas advierten que los riesgos para el sector persisten. Banco Base señala que uno de los principales factores de presión es la caída en el flujo de remesas, que al mes de noviembre acumuló una disminución anual de 5.67 por ciento y suma ocho meses consecutivos a la baja.

A ello se añaden las altas tasas de interés nominales, que encarecen el crédito, así como una mayor cautela por parte de los consumidores. De acuerdo con la Encuesta sobre Confianza del Consumidor de diciembre, este indicador cayó 2.37 puntos en comparación anual, ubicándose en 44.7 puntos y acumulando un año completo de retrocesos.

(Con información de El Economista)