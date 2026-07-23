Campesinos laguneros bloquean Periférico en Torreón; exigen precio justo por sus cosechas

El cierre comenzó alrededor de las 11:00 horas y reunió a campesinos procedentes de Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo, Mapimí, Matamoros, San Pedro y Francisco I. Madero, quienes aseguraron que recurrieron a esta medida después de agotar las mesas de diálogo con autoridades y representantes del sector ganadero.

TORREÓN, COAH.- Ante la falta de acuerdos para establecer un precio que permita recuperar la inversión realizada en sus cosechas, productores de forraje de La Laguna de Coahuila y Durango endurecieron sus protestas y bloquearon la mañana de este jueves el Periférico Raúl López Sánchez, en Torreón .

Los manifestantes denunciaron que se pretende pagarles apenas un peso por kilogramo de sorgo, cantidad que, aseguran, no alcanza siquiera para recuperar los costos de producción.

Sin embargo, señaló que hasta el momento no existe una propuesta que garantice condiciones mínimas de rentabilidad para los agricultores.

Hipólito Pasillas Ortiz explicó que durante las últimas semanas sostuvieron diversas reuniones en las oficinas de la delegación regional de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a las que fueron convocados representantes de los gobiernos de Coahuila y Durango, así como productores de ganado lechero y de engorda.

Explicaron que establecer una hectárea representa una inversión cercana a los 50 mil pesos y que el rendimiento promedio ronda las 45 toneladas, por lo que demandan que el precio se mantenga cuando menos entre 1.30 y 1.60 pesos por kilogramo, niveles que fueron pagados durante el ciclo anterior.

Ernesto Cadena, comisariado ejidal de Santoña, Durango, rechazó además el argumento de los estableros respecto a una supuesta sobreproducción de forraje en la región.

Indicó que durante el año pasado, debido a la sequía y las restricciones de agua, solamente se permitió sembrar alrededor de 30 áreas, mientras que este año la disponibilidad aumentó a 75.

Los productores consideran que parte del problema radica en que los compradores mantienen sus bodegas abastecidas con alimento procedente de otras regiones e incluso del extranjero, debido a que resulta más barato que adquirir la producción local.

En ese sentido, exigieron que las autoridades revisen y frenen la importación de alimentos que, aseguran, desplaza la producción regional y puede representar riesgos para los cultivos.

Los campesinos atribuyeron incluso la presencia de “chicharilla” en sembradíos de maíz y sorgo al ingreso de productos provenientes del exterior, situación que solicitaron sea investigada por las autoridades correspondientes.

Durante las reuniones sostenidas ante Sader, los productores también entregaron una solicitud para obtener un subsidio de 10 centavos por kilogramo para agricultores de Durango y un apoyo similar para los de Coahuila, como mecanismo para enfrentar la complicada situación económica del sector.

Cadena señaló que previamente buscaron acuerdos con la Subsecretaría de Gobierno de Durango, pero aseguró que tampoco han recibido una respuesta definitiva.

Según explicó, únicamente les han informado que continúan las negociaciones con los estableros y que desde la semana pasada debería existir una propuesta concreta sobre el precio de compra, sin que hasta ahora se haya materializado.

Los manifestantes insistieron en que el bloqueo carretero fue consecuencia directa de la falta de soluciones.

“Se agotó el diálogo”, reiteraron los productores, quienes advirtieron que mantendrán las acciones de presión hasta obtener una respuesta.