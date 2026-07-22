Siguen ajustes y evaluaciones operativas en dependencias del Ayuntamiento de Torreón

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    Siguen ajustes y evaluaciones operativas en dependencias del Ayuntamiento de Torreón

Riquelme Solís mantiene auditorías en dependencias municipales y espera revisión de la ASE sobre la situación financiera de SIMAS

TORREÓN, COAH.- El presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que prosiguen las auditorías internas en las diferentes dependencias de la administración local, con el propósito de conocer las demandas operativas de cada una y asegurar que dispongan del equipo humano indispensable para su labor.

El mandatario explicó que la evaluación se efectúa de forma particular en cada dirección y que, si se descubre la ausencia de labores sustantivas que avalen la continuidad de un cargo, se procederá conforme a la ley.

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“Vamos a seguir revisando área por área hasta dejar al personal que se requiere en cada una de las operaciones diarias del municipio”.

Riquelme Solís puntualizó que la estrategia pretende optimizar el funcionamiento gubernamental y erradicar la duplicidad de funciones, sin descuidar la calidad de los servicios básicos destinados a los habitantes.

De forma simultánea, el alcalde anunció que persistirá en sus visitas de supervisión por parques y centros deportivos de Torreón, tales como el Multideportivo, el Bosque Urbano, el Bosque Venustiano Carranza y la Ciudad Deportiva, con el fin de constatar de primera mano las carencias de mantenimiento.

Detalló que varias peticiones hechas por los ciudadanos en sus recorridos iniciales ya recibieron respuesta, sobre todo en zonas acuáticas y recintos deportivos, y adelantó que instaurará visitas constantes para vigilar el estado de estos sitios.

Por otro lado, respecto a la situación económica del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), el munícipe apuntó que el proceso legal sigue su curso y que la Auditoría Superior del Estado llevará a cabo una revisión exhaustiva.

Aclaró que los hallazgos de dicha diligencia marcarán el rumbo de las medidas pertinentes si se presentan irregularidades imposibles de justificar por la paramunicipal.

En cuanto a la contratación de una consultoría privada para fiscalizar las cuentas de SIMAS, Riquelme Solís opinó que la intervención estatal bastará para tener un panorama financiero claro, en especial sobre los pasivos con la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y Ecoagua.

Para finalizar, el alcalde enfatizó que su meta principal es sanear al organismo hídrico y consolidar su estabilidad, al tiempo que cualquier posible responsabilidad legal será delimitada por las autoridades competentes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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