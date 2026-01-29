Cancela Torreón concesiones de transporte abandonadas desde 2022 y va por nueva licitación

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón dio por concluidas de manera definitiva varias concesiones de transporte público urbano que habían dejado de operar desde hace casi cuatro años. La decisión fue avalada por unanimidad durante la primera sesión extraordinaria de Cabildo del año, celebrada este martes, tras acreditarse una serie de incumplimientos por parte de los concesionarios.

Las concesiones canceladas correspondían a unidades que prestaban servicio en las rutas Centenario, San Agustín, Santa Fe, Independencia-Aeropuerto y Campo Alianza. Dichos permisos formaron parte de un paquete de mil 318 concesiones otorgadas en marzo de 2013 para distintas modalidades del transporte público, con una vigencia de 30 años.

TE PUEDE INTERESAR: CTM exige reconversión laboral ante despidos masivos en General Motors Ramos Arizpe

El dictamen aprobado fue presentado por la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, presidida por el regidor Raúl Alejandro Garza del Valle, quien expuso que desde 2022 los concesionarios dejaron de cumplir con la prestación del servicio, al abandonar las rutas asignadas y suspender los recorridos obligatorios, afectando de manera directa a miles de usuarios.

A pesar de los amparos, el alcalde Román Cepeda González informó que las resoluciones judiciales resultaron favorables al Municipio, lo que permitió concluir el proceso administrativo y ejercer la revocación definitiva.

Además del abandono injustificado del servicio, el Ayuntamiento documentó otras irregularidades, como la operación de unidades que no cumplían con los modelos establecidos en la normativa vigente, así como la omisión en el pago de obligaciones legales inherentes a las concesiones. Con base en ello, el expediente PCC001/25 sustenta la cancelación administrativa conforme a la Ley de Transporte y Movilidad del Estado y el Reglamento de Transporte Público Municipal.

Ante la demanda existente en los sectores afectados, la autoridad municipal informó que las concesiones revocadas serán sometidas a un nuevo proceso de licitación. Mientras tanto, el servicio se ha mantenido mediante permisos emergentes, los cuales han permitido recuperar al menos cuatro rutas urbanas y ampliar recorridos en zonas con crecimiento habitacional.