Capacitan a centros de rehabilitación en nueva ley de adicciones en Torreón

Torreón
/ 28 febrero 2026
    Explican lineamientos y obligaciones que deberán cumplir. CORTESÍA

La formación fue dirigida a personal directivo y operativo

La Unidad de Prevención Social de la Violencia del Municipio de Torreón llevó a cabo una capacitación dirigida al personal directivo y operativo de los Establecimientos Residenciales Especializados en el Tratamiento de Adicciones (ERETAs), con el objetivo de informar y orientar sobre la implementación de la nueva legislación que regula su funcionamiento.

José Armando González Murillo, director de la Unidad de Prevención de la Violencia, informó que se trata de la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual entró en vigor este mes.

Durante las jornadas de capacitación se abordaron temas relacionados con los lineamientos, obligaciones y adecuaciones que deberán cumplir los centros de rehabilitación ante el nuevo marco legal, el cual busca fortalecer la supervisión estatal y garantizar el respeto a los derechos humanos.

$!Promueven protocolos adecuados de atención.
Promueven protocolos adecuados de atención. CORTESÍA

“El objetivo es que estos establecimientos garanticen espacios seguros, con apego a los derechos humanos, protocolos adecuados de atención y estándares de calidad en beneficio de las personas que se encuentran en proceso de recuperación”, señaló el funcionario.

Asimismo, destacó que con estas acciones, la administración municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con los centros de tratamiento, fortaleciendo la profesionalización del sector y contribuyendo a la reconstrucción del tejido social en el municipio.

