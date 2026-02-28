Capacitan a centros de rehabilitación en nueva ley de adicciones en Torreón

La Unidad de Prevención Social de la Violencia del Municipio de Torreón llevó a cabo una capacitación dirigida al personal directivo y operativo de los Establecimientos Residenciales Especializados en el Tratamiento de Adicciones (ERETAs), con el objetivo de informar y orientar sobre la implementación de la nueva legislación que regula su funcionamiento.

José Armando González Murillo, director de la Unidad de Prevención de la Violencia, informó que se trata de la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual entró en vigor este mes.

Durante las jornadas de capacitación se abordaron temas relacionados con los lineamientos, obligaciones y adecuaciones que deberán cumplir los centros de rehabilitación ante el nuevo marco legal, el cual busca fortalecer la supervisión estatal y garantizar el respeto a los derechos humanos.