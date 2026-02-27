Matamoros celebra su primer centenario como ciudad: historia, identidad y orgullo lagunero: Pimentel González

MATAMOROS, COAH.- En el marco de los festejos por el primer centenario de la elevación de Matamoros a la categoría de ciudad, Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno de Coahuila, asistió a las celebraciones en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas para encabezar diversos actos conmemorativos.

Durante la jornada de este viernes se realizaron ceremonias cívicas, desfiles y presentaciones culturales que resaltaron el orgullo y la identidad matamorense, así como la participación de las familias y autoridades locales en cada evento.

Matamoros tiene una importancia clave en la historia de toda la Comarca Lagunera, ya que fue el primer centro de producción agrícola y el primer asentamiento colonial en la región, después del establecimiento de los Irritilas.

Gracias a su ubicación geográfica y al esfuerzo de sus habitantes, la ciudad se consolidó como motor económico y punto de encuentro para el desarrollo regional, sentando las bases para la prosperidad de generaciones futuras.

Esta comunidad fue el primer centro productivo que generó el crecimiento de toda la Comarca Lagunera, aprovechando los escurrimientos del río Aguanaval, apuntó el funcionario.

Los escurrimientos del río Aguanaval permitieron el florecimiento de la agricultura y el establecimiento de haciendas que fueron fundamentales para el auge económico y social del municipio y sus alrededores.

Ahora, a Matamoros se le observa como un pueblo pujante y trabajador que participa activamente en la dinámica de crecimiento de la Región Lagunera, además de que tiene un gran potencial agroindustrial que se debe seguir aprovechando, manifestó Pimentel González.

El compromiso y la visión de sus habitantes han impulsado el desarrollo de nuevas industrias y proyectos que fortalecen la economía local y abren oportunidades para las nuevas generaciones.

Este es un perfil que se tiene que fortalecer y, sobre todo, vigilar que se mantenga y que existan todas las condiciones de seguridad para mejorar la calidad de vida de las familias matamorenses. La colaboración entre sociedad y gobierno es fundamental para preservar el legado histórico de Matamoros y garantizar un futuro próspero, seguro y lleno de esperanza para la comunidad.