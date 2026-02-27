Torreón refuerza vigilancia: 150 agentes de Vialidad portarán armas en marzo

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 27 febrero 2026
    Torreón refuerza vigilancia: 150 agentes de Vialidad portarán armas en marzo
    El alcalde Román Alberto Cepeda, afirmó que los agentes viales que portarán armas, ya aprobaron las pruebas de control y confianza. SANDRA GÓMEZ

Este equipamiento no solo cubrirá a los elementos actuales, sino que contempla la expansión de la corporación, que planea sumar hasta 120 nuevos efectivos para el cierre de 2026

TORREÓN, COAH.- En aproximadamente 15 días, un grupo de 150 oficiales de Tránsito y Vialidad en Torreón iniciará funciones portando armamento oficial. Esta iniciativa, confirmada por el alcalde Román Alberto Cepeda, busca dotar a los agentes de capacidad de reacción frente a emergencias, integrándolos activamente a la estrategia de seguridad municipal bajo la coordinación de Seguridad Pública.

La logística está casi lista; las autoridades confirmaron la recepción de la mayor parte del equipo, quedando pendiente únicamente una fracción de armas largas.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo caso de sarampión en Coahuila; el número total asciende a cinco

Este equipamiento no solo cubrirá a los elementos actuales, sino que contempla la expansión de la corporación, que planea sumar hasta 120 nuevos efectivos para el cierre de 2026.

Los elementos elegidos ya han superado las pruebas de control y confianza, además de contar con formación técnica en balística y táctica.

El Edil subrayó que muchos de estos agentes poseen experiencia previa en corporaciones policiales, lo que garantiza su competencia en el manejo de situaciones de riesgo.

Más allá del equipo, la medida representa contar con 150 unidades adicionales listas para responder a cualquier contingencia en la ciudad.

Se espera que la implementación operativa arranque formalmente durante la primera mitad de marzo, una vez que concluyan los trámites administrativos pendientes, reforzando así la protección ciudadana sin abandonar la gestión del tráfico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
armamento

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amor a la Patria

Amor a la Patria
true

La Ciudad de los Pulmones Oxidados
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿traicionados por su propia reforma? Competir no les garantizará una curul
Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión

Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión
Autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por René y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana

EU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate-García, del líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana
El representativo de Raptors de Monterrey venció 21-14 a Jaguars Élite de Jacksonville en la final.

Estefanía Sena, de Saltillo, se corona campeona en Mundial U-13 de Flag Football en Orlando
Mercedes y otras grandes multinacionales, en particular los fabricantes de automóviles europeos, han estado defendiéndose de una oleada de cambios en el orden económico global, impulsada principalmente por el presidente chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump.

El líder de Alemania lanza una contundente advertencia a China sobre el comercio
El estado de ánimo nacional oscila entre la ansiedad, la resignación y la anticipación mientras el presidente Donald Trump considera si atacar o no a Irán.

Así se siente Israel ante otra posible guerra con Irán