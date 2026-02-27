Torreón refuerza vigilancia: 150 agentes de Vialidad portarán armas en marzo

TORREÓN, COAH.- En aproximadamente 15 días, un grupo de 150 oficiales de Tránsito y Vialidad en Torreón iniciará funciones portando armamento oficial. Esta iniciativa, confirmada por el alcalde Román Alberto Cepeda, busca dotar a los agentes de capacidad de reacción frente a emergencias, integrándolos activamente a la estrategia de seguridad municipal bajo la coordinación de Seguridad Pública.

La logística está casi lista; las autoridades confirmaron la recepción de la mayor parte del equipo, quedando pendiente únicamente una fracción de armas largas.

Este equipamiento no solo cubrirá a los elementos actuales, sino que contempla la expansión de la corporación, que planea sumar hasta 120 nuevos efectivos para el cierre de 2026.

Los elementos elegidos ya han superado las pruebas de control y confianza, además de contar con formación técnica en balística y táctica.

El Edil subrayó que muchos de estos agentes poseen experiencia previa en corporaciones policiales, lo que garantiza su competencia en el manejo de situaciones de riesgo.

Más allá del equipo, la medida representa contar con 150 unidades adicionales listas para responder a cualquier contingencia en la ciudad.

Se espera que la implementación operativa arranque formalmente durante la primera mitad de marzo, una vez que concluyan los trámites administrativos pendientes, reforzando así la protección ciudadana sin abandonar la gestión del tráfico.