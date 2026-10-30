Captan a conductor que llevaba a un bebé sobre el techo de su auto, en Torreón (video)

TORREÓN, COAH.- Un automovilista fue captado mientras circulaba por calles de Torreón con un bebé dentro de su portabebé, colocado sobre el techo de su vehículo, en un episodio que quedó registrado en video y comenzó a difundirse en redes sociales. De acuerdo con la persona que realizó la grabación, los hechos ocurrieron en la calle Ávila Camacho, donde intentó advertir al conductor de un automóvil color plata sobre el asiento de seguridad que llevaba en la parte superior de la unidad.

En el video se escucha al testigo tocar el claxon en repetidas ocasiones para llamar la atención del otro automovilista. Al no obtener respuesta, aceleró hasta colocarse a su altura y le gritó: “Hey, güey, llevas el portabebé arriba (del carro)”. El conductor, aparentemente sin advertir lo que ocurría, cuestionó la reacción del hombre que lo grababa. Mientras ambos intercambiaban palabras, en el video se escucha el llanto del bebé que permanecía dentro del asiento de seguridad. PIDIÓ QUE BORRARA LA GRABACIÓN La insistencia del testigo consiguió que el automovilista finalmente detuviera la marcha, aunque inicialmente lo hizo para reclamarle por seguirlo y tocarle el claxon. Fue hasta que el hombre le señaló directamente que llevaba un portabebé sobre el techo cuando el conductor se percató de la situación. De inmediato descendió del vehículo, retiró el asiento de seguridad y lo colocó en el interior del automóvil.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Sin embargo, antes de hacerlo, pidió a la persona que había grabado el incidente que eliminara el video, lo que también quedó registrado en la secuencia difundida. La grabación generó reacciones y cuestionamientos entre usuarios de redes sociales. Mientras algunos expresaron preocupación por el riesgo al que habría estado expuesto el menor, otros pusieron en duda la autenticidad de lo ocurrido y señalaron que podría tratarse de una actuación.

Hasta el momento, el material difundido no permite confirmar de manera independiente las circunstancias del episodio ni determinar si se trató de un hecho real o una representación.

Temas

Bebés Conductores

Localizaciones

Coahuila Torreón

