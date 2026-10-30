Abren 14 empresas más de 350 oportunidades de empleo en Torreón

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    Abren 14 empresas más de 350 oportunidades de empleo en Torreón
    Catorce empresas de la región participan en la Feria del Empleo en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Destacan oportunidades de empleo para personas en proceso de inserción social e integrantes de la comunidad LGBT+

TORREÓN, COAH.- Más de 350 puestos de trabajo, con opciones para quienes cuentan con estudios de Primaria hasta profesionistas, se ofrecen este viernes en la séptima Feria del Empleo de Torreón, que reúne a 14 empresas en las instalaciones de la Cámara de Comercio.

La oferta abarca empleos operativos, técnicos y para egresados de Licenciatura e Ingeniería, lo que permite atender a solicitantes con distintos niveles de preparación y experiencia laboral.

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Uno de los ejes de esta jornada es facilitar el acceso al trabajo a grupos en situación de vulnerabilidad. Entre los perfiles contemplados están personas con discapacidad auditiva, motriz e intelectual, así como adultos mayores.

También se incluyen oportunidades para mujeres que han sufrido violencia, personas en proceso de reinserción social e integrantes de la comunidad LGBT+, como parte del enfoque de inclusión de esta edición.

Entre las empresas participantes figuran Artigraf, Grupo Surman, EQ Manufacturas, Corporativo Luxor, Alco Diseño y Manufactura, Brotep Asesores, Gayoso, Constructora Mayrán, GGA Soluciones, Icatec y Valpar, que forman parte de la oferta laboral disponible en esta séptima feria del empleo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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