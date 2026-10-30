Abren 14 empresas más de 350 oportunidades de empleo en Torreón
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Destacan oportunidades de empleo para personas en proceso de inserción social e integrantes de la comunidad LGBT+
TORREÓN, COAH.- Más de 350 puestos de trabajo, con opciones para quienes cuentan con estudios de Primaria hasta profesionistas, se ofrecen este viernes en la séptima Feria del Empleo de Torreón, que reúne a 14 empresas en las instalaciones de la Cámara de Comercio.
La oferta abarca empleos operativos, técnicos y para egresados de Licenciatura e Ingeniería, lo que permite atender a solicitantes con distintos niveles de preparación y experiencia laboral.
Uno de los ejes de esta jornada es facilitar el acceso al trabajo a grupos en situación de vulnerabilidad. Entre los perfiles contemplados están personas con discapacidad auditiva, motriz e intelectual, así como adultos mayores.
También se incluyen oportunidades para mujeres que han sufrido violencia, personas en proceso de reinserción social e integrantes de la comunidad LGBT+, como parte del enfoque de inclusión de esta edición.
Entre las empresas participantes figuran Artigraf, Grupo Surman, EQ Manufacturas, Corporativo Luxor, Alco Diseño y Manufactura, Brotep Asesores, Gayoso, Constructora Mayrán, GGA Soluciones, Icatec y Valpar, que forman parte de la oferta laboral disponible en esta séptima feria del empleo.