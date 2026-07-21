Capturan a cinco presuntos extorsionadores tras operativo en la terminal aérea de Torreón

La acción contó con la intervención conjunta de la Policía Estatal, la Policía Municipal y la Guardia Nacional, tras labores de inteligencia ejecutadas por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

TORREÓN, COAH.- Un operativo coordinado llevado a cabo este martes 21 de julio en los alrededores del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia culminó con la captura de cinco hombres acusados de pertenecer a una banda de extorsionadores telefónicos y digitales.

La información preliminar señala que los sujetos estarían vinculados a delitos de extorsión cometidos a través de llamadas, plataformas digitales y redes sociales, motivo por el cual se desplegó un operativo estratégico para su captura.

En medio de la movilización, uno de los sospechosos trató de escapar de las fuerzas de seguridad cruzando hacia el interior de la terminal aérea, con el propósito de ocultarse y eludir la acción policial.

Derivado de ello, efectivos de la Guardia Nacional incursionaron en el edificio aeroportuario para ubicar y arrestar al individuo, al tiempo que los otros cuatro cómplices fueron asegurados en el transcurso del mismo despliegue táctico.

Una vez consumada la detención, los cinco sujetos quedaron bajo la custodia de la autoridad competente y se espera que comparezcan ante un juez de control para definir su situación legal conforme avancen las pesquisas.

LANZAN ALERTA POR FRAUDES DE EXTORSIÓN A TRAVÉS DE FALSOS RITUALES Y “AMARRES”

Paralelamente a las indagatorias sobre fraudes y extorsiones cibernéticas, la Policía Cibernética emitió una advertencia sobre la proliferación de cuentas en redes sociales que promocionan supuestas limpias, rituales y “amarres”.

Según la dependencia, los operadores de estos perfiles suelen pedir a las víctimas imágenes, grabaciones, datos personales, información de familiares, documentos oficiales y transferencias económicas.

Las autoridades señalaron que dichos elementos suelen emplearse más adelante para intimidar, amenazar o extorsionar, por lo que exhortaron a la ciudadanía a no proporcionar datos personales a cuentas anónimas y reportar cualquier anomalía.

Las indagatorias seguirán su curso para esclarecer el nivel de responsabilidad de los arrestados y averiguar si hay más involucrados en los delitos que se les imputan.