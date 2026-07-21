Capturan a cinco presuntos extorsionadores tras operativo en la terminal aérea de Torreón

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Torreón
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    Capturan a cinco presuntos extorsionadores tras operativo en la terminal aérea de Torreón
    La Policía Cibernética alertó sobre fraudes cometidos mediante falsas limpias, rituales y “amarres”, utilizados para obtener información y extorsionar a las víctimas. SANDRA GÓMEZ

Los extorsionadores fueron detenidos durante un operativo conjunto en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia; uno de los sospechosos intentó ocultarse dentro de la terminal aérea

TORREÓN, COAH.- Un operativo coordinado llevado a cabo este martes 21 de julio en los alrededores del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia culminó con la captura de cinco hombres acusados de pertenecer a una banda de extorsionadores telefónicos y digitales.

La acción contó con la intervención conjunta de la Policía Estatal, la Policía Municipal y la Guardia Nacional, tras labores de inteligencia ejecutadas por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

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La información preliminar señala que los sujetos estarían vinculados a delitos de extorsión cometidos a través de llamadas, plataformas digitales y redes sociales, motivo por el cual se desplegó un operativo estratégico para su captura.

En medio de la movilización, uno de los sospechosos trató de escapar de las fuerzas de seguridad cruzando hacia el interior de la terminal aérea, con el propósito de ocultarse y eludir la acción policial.

Derivado de ello, efectivos de la Guardia Nacional incursionaron en el edificio aeroportuario para ubicar y arrestar al individuo, al tiempo que los otros cuatro cómplices fueron asegurados en el transcurso del mismo despliegue táctico.

Una vez consumada la detención, los cinco sujetos quedaron bajo la custodia de la autoridad competente y se espera que comparezcan ante un juez de control para definir su situación legal conforme avancen las pesquisas.

LANZAN ALERTA POR FRAUDES DE EXTORSIÓN A TRAVÉS DE FALSOS RITUALES Y “AMARRES”

Paralelamente a las indagatorias sobre fraudes y extorsiones cibernéticas, la Policía Cibernética emitió una advertencia sobre la proliferación de cuentas en redes sociales que promocionan supuestas limpias, rituales y “amarres”.

Según la dependencia, los operadores de estos perfiles suelen pedir a las víctimas imágenes, grabaciones, datos personales, información de familiares, documentos oficiales y transferencias económicas.

Las autoridades señalaron que dichos elementos suelen emplearse más adelante para intimidar, amenazar o extorsionar, por lo que exhortaron a la ciudadanía a no proporcionar datos personales a cuentas anónimas y reportar cualquier anomalía.

Las indagatorias seguirán su curso para esclarecer el nivel de responsabilidad de los arrestados y averiguar si hay más involucrados en los delitos que se les imputan.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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