CCE Laguna reprueba desinterés de aspirantes de Morena y MC hacia la iniciativa privada

TORREÓN, COAH.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna externó su descontento ante la inasistencia de determinados candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano a las mesas de trabajo organizadas por el sector. Dichos foros tenían como objetivo plantear una agenda parlamentaria orientada a fortalecer la competitividad, la atracción de inversiones y el desarrollo económico de Coahuila. Con ello, la cúpula empresarial concluyó las jornadas de diálogo con los aspirantes a diputaciones locales de las cuatro principales fuerzas políticas de la entidad.

A lo largo de estas sesiones, desarrolladas bajo un formato unificado, el bloque empresarial presentó propuestas diseñadas para incentivar el dinamismo económico en Coahuila, buscando consolidarlo como un punto estratégico para inversiones nacionales e internacionales.

De igual forma, se concretó con los asistentes la firma del “Acuerdo Público de Compromisos por la Competitividad, la Inversión y el Desarrollo Económico de Coahuila”, un documento que agrupa reformas impulsadas por el sector empresarial organizado.

El documento se sustenta en cuatro ejes principales: infraestructura estratégica para el desarrollo económico, simplificación de trámites y promoción de inversiones, certeza jurídica en la propiedad privada y desarrollo inmobiliario, además de la transición hacia un modelo de gobierno digital.

La organización empresarial destacó que las mesas de trabajo se realizaron en un ambiente de respeto, pluralidad e intercambio institucional, donde se analizaron propuestas concretas para fortalecer los factores que posicionan a Coahuila como una de las entidades más competitivas y seguras del norte del país.

Sin embargo, el organismo reprochó la ausencia de algunos perfiles de Movimiento Ciudadano y Morena, quienes no acudieron al llamado para conocer las inquietudes del sector empresarial. Por parte de Movimiento Ciudadano, se reportó la inasistencia del candidato Jaime Martínez Veloz, mientras que por Morena faltaron las candidatas Lucía Zorrilla Cepeda y Rocío Guadalupe de Aguinaga Pérez.

El presidente del CCE Laguna, José Piña Álvarez, calificó como preocupante que quienes aspiran a integrar el Poder Legislativo local evadan estos espacios de interlocución con el sector productivo, especialmente en distritos con importante actividad económica y atracción de inversiones.