CCE Laguna reprueba desinterés de aspirantes de Morena y MC hacia la iniciativa privada

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    CCE Laguna reprueba desinterés de aspirantes de Morena y MC hacia la iniciativa privada
    El CCE Laguna lamentó la ausencia de candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano en las mesas de diálogo sobre competitividad e inversión en Coahuila. SANDRA GÓMEZ

El CCE Laguna criticó la ausencia de candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano en las mesas de diálogo de competitividad, inversión y desarrollo

TORREÓN, COAH.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna externó su descontento ante la inasistencia de determinados candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano a las mesas de trabajo organizadas por el sector. Dichos foros tenían como objetivo plantear una agenda parlamentaria orientada a fortalecer la competitividad, la atracción de inversiones y el desarrollo económico de Coahuila. Con ello, la cúpula empresarial concluyó las jornadas de diálogo con los aspirantes a diputaciones locales de las cuatro principales fuerzas políticas de la entidad.

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A lo largo de estas sesiones, desarrolladas bajo un formato unificado, el bloque empresarial presentó propuestas diseñadas para incentivar el dinamismo económico en Coahuila, buscando consolidarlo como un punto estratégico para inversiones nacionales e internacionales.

De igual forma, se concretó con los asistentes la firma del “Acuerdo Público de Compromisos por la Competitividad, la Inversión y el Desarrollo Económico de Coahuila”, un documento que agrupa reformas impulsadas por el sector empresarial organizado.

El documento se sustenta en cuatro ejes principales: infraestructura estratégica para el desarrollo económico, simplificación de trámites y promoción de inversiones, certeza jurídica en la propiedad privada y desarrollo inmobiliario, además de la transición hacia un modelo de gobierno digital.

La organización empresarial destacó que las mesas de trabajo se realizaron en un ambiente de respeto, pluralidad e intercambio institucional, donde se analizaron propuestas concretas para fortalecer los factores que posicionan a Coahuila como una de las entidades más competitivas y seguras del norte del país.

Sin embargo, el organismo reprochó la ausencia de algunos perfiles de Movimiento Ciudadano y Morena, quienes no acudieron al llamado para conocer las inquietudes del sector empresarial. Por parte de Movimiento Ciudadano, se reportó la inasistencia del candidato Jaime Martínez Veloz, mientras que por Morena faltaron las candidatas Lucía Zorrilla Cepeda y Rocío Guadalupe de Aguinaga Pérez.

El presidente del CCE Laguna, José Piña Álvarez, calificó como preocupante que quienes aspiran a integrar el Poder Legislativo local evadan estos espacios de interlocución con el sector productivo, especialmente en distritos con importante actividad económica y atracción de inversiones.

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El dirigente subrayó que el organismo mantiene una postura neutral y de colaboración institucional, asegurando que las invitaciones y la dinámica de trabajo fueron planteadas de manera equitativa a todas las fuerzas políticas participantes.

Entre los puntos principales del acuerdo destacan la modernización de leyes para facilitar proyectos de inversión, la agilización de trámites gubernamentales, el impulso a obras públicas estratégicas, el fortalecimiento de cadenas de suministro locales, la protección del estado de derecho y la migración a servicios digitales mediante herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, big data y blockchain.

Finalmente, el CCE Laguna adelantó que dará seguimiento al cumplimiento de estos compromisos mediante un mecanismo permanente de monitoreo con la próxima legislatura, con el objetivo de aportar asesoría técnica y respaldar reformas que fortalezcan la competitividad y el crecimiento económico de Coahuila.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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