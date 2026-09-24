Refuerzan vigilancia en negocios de Torreón; revisan licencias y horarios

Pablo Fernández Llamas, al frente de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, detalló que los comercios deben exhibir de manera visible su licencia de funcionamiento vigente. En el caso específico de los expendios que comercializan alcohol, es un requisito indispensable tener al día este permiso y acatar estrictamente los horarios y lineamientos avalados.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo central de salvaguardar la integridad física tanto de quienes laboran en los establecimientos como de los consumidores que los visitan, el Gobierno Municipal de Torreón impulsa una campaña para recordar a los comerciantes y prestadores de servicios la relevancia de operar bajo la normatividad legal establecida.

El funcionario indicó que las exigencias varían según el giro comercial, abarcando normativas de áreas como Salud Municipal, Medio Ambiente y Protección Civil, por lo que instó a los dueños a revisar las obligaciones particulares que aplican a sus locales.

Durante las supervisiones rutinarias, los inspectores corroboran que las actividades se apeguen a los permisos otorgados, se cumplan los horarios fijados y se evite invadir áreas públicas o banquetas.

Estas labores de fiscalización se realizan de forma continua en diversas zonas de la ciudad con un carácter preventivo, buscando orientar a los locatarios para que corrijan cualquier anomalía previo a la aplicación de multas. Si se hallan faltas, el protocolo municipal contempla desde un llamado de atención para regularizarse en tiempo y forma, hasta la clausura del inmueble.

Asimismo, la instancia exhortó al sector comercial a disipar cualquier duda acudiendo directamente a sus oficinas. “Mantener un negocio en orden es una responsabilidad compartida que permite fortalecer la actividad comercial y generar mejores condiciones para comerciantes, trabajadores, clientes y ciudadanía en general”, concluyó Fernández Llamas.