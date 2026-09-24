Refuerzan vigilancia en negocios de Torreón; revisan licencias y horarios

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Refuerzan vigilancia en negocios de Torreón; revisan licencias y horarios
    Pablo Fernández Llamas, director de Inspección y Verificación Municipal de Torreón, llamó a los comerciantes a mantener vigentes sus permisos y cumplir con la normatividad correspondiente. SANDRA GÓMEZ

Torreón mantiene operativos preventivos para verificar licencias, horarios y condiciones de seguridad en establecimientos comerciales

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo central de salvaguardar la integridad física tanto de quienes laboran en los establecimientos como de los consumidores que los visitan, el Gobierno Municipal de Torreón impulsa una campaña para recordar a los comerciantes y prestadores de servicios la relevancia de operar bajo la normatividad legal establecida.

Pablo Fernández Llamas, al frente de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, detalló que los comercios deben exhibir de manera visible su licencia de funcionamiento vigente. En el caso específico de los expendios que comercializan alcohol, es un requisito indispensable tener al día este permiso y acatar estrictamente los horarios y lineamientos avalados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/incendio-consume-instalaciones-de-casa-viva-en-torreon-CG23700130

El funcionario indicó que las exigencias varían según el giro comercial, abarcando normativas de áreas como Salud Municipal, Medio Ambiente y Protección Civil, por lo que instó a los dueños a revisar las obligaciones particulares que aplican a sus locales.

Durante las supervisiones rutinarias, los inspectores corroboran que las actividades se apeguen a los permisos otorgados, se cumplan los horarios fijados y se evite invadir áreas públicas o banquetas.

Estas labores de fiscalización se realizan de forma continua en diversas zonas de la ciudad con un carácter preventivo, buscando orientar a los locatarios para que corrijan cualquier anomalía previo a la aplicación de multas. Si se hallan faltas, el protocolo municipal contempla desde un llamado de atención para regularizarse en tiempo y forma, hasta la clausura del inmueble.

Asimismo, la instancia exhortó al sector comercial a disipar cualquier duda acudiendo directamente a sus oficinas. “Mantener un negocio en orden es una responsabilidad compartida que permite fortalecer la actividad comercial y generar mejores condiciones para comerciantes, trabajadores, clientes y ciudadanía en general”, concluyó Fernández Llamas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Funcionarios públicos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reflejo autoritario

Reflejo autoritario
true

Se cae en Coahuila alianza del Verde con Morena

true

POLITICÓN: El fallido intento de Leticia Bravo por ocultar el maltrato laboral en el IEC ante Carla Humphrey
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre y lo trasladaron de urgencia al Hospital General.

Saltillo: lo asaltan y golpean por 50 pesos y un celular

El arquitecto saltillense Diego Alvarado de León, conocido como Arqui Juve, participó en ‘Tirando Bola’ con Franco Escamilla.

Franco Escamilla y el Arqui Juve se enfrentan en ‘Tirando Bola’; apuestan 500 dólares para asilo de Saltillo
La karateka ha fortalecido su preparación con competencias internacionales y concentraciones en Egipto y España.

Ana Victoria Muñoz: la monclovense que representará a México en el Mundial de Karate
Abogados británicos de derechos humanos han presentado, en nombre de la familia de Taraneh y Romina Rahimi, una “declaración formal de información” relativa al caso de estas dos mujeres.

Familiares de las gemelas iraníes condenadas a pena de muerte y prisión piden ayuda desesperada a la ONU
Zelensky advirtió que pronto llegará el momento en que la IA dicte cómo se libran las guerras, a medida que se fabriquen armas cada vez más sofisticadas a un ritmo acelerado.

La guerra en Ucrania debe terminar antes de que se utilice la IA en el campo de batalla, declaró Zelensky ante la ONU