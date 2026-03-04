Centenario de ‘La Filomena’: Torreón celebra un siglo de identidad musical

Torreón
/ 4 marzo 2026
    Centenario de ‘La Filomena’: Torreón celebra un siglo de identidad musical
    Esther Quintana Salinas destacó que “La Filomena” representa una raíz cultural que fortalece la identidad de Torreón a cien años de su creación. REDES SOCIALES
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

El centenario de “La Filomena” se celebrará el 15 de marzo en la Plaza Mayor con un baile masivo y actividades históricas

TORREÓN, COAH.- A cien años de sus primeros acordes, la emblemática pieza “La Filomena” resurge en la Comarca Lagunera. Más que una melodía, la obra se consagra como el pilar sonoro que define el espíritu de Torreón.

La celebración de su centenario busca no solo honrar su pasado, sino asegurar que las nuevas generaciones reconozcan en ella una parte fundamental de su herencia cultural.

Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura de Coahuila, destacó durante la presentación del programa que la música posee el poder de anclarse en el sentimiento popular.

Explicó que esta canción es el eco de la época dorada del algodón, un periodo de prosperidad que moldeó el rostro moderno de la ciudad tras los conflictos revolucionarios.

“Es un festejo con el corazón. No podemos permitir que el conocimiento de ‘La Filomena’ se desvanezca; es nuestra raíz y el símbolo de nuestra pertenencia”, afirmó la funcionaria.

El punto culminante de los festejos será el 15 de marzo en la Plaza Mayor, con un baile masivo donde se invita a los asistentes a portar atuendos de época. El evento se complementará con charlas históricas para contextualizar este fenómeno social.

A diferencia de otros himnos institucionales, esta pieza nació de la espontaneidad y fue adoptada por el pueblo, pasando de ser una melodía rotaria a un estandarte ciudadano que hoy se busca reintegrar con fuerza en el sector educativo, para que los jóvenes laguneros mantengan vivo el legado.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

