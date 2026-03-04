Centenario de ‘La Filomena’: Torreón celebra un siglo de identidad musical

TORREÓN, COAH.- A cien años de sus primeros acordes, la emblemática pieza “La Filomena” resurge en la Comarca Lagunera. Más que una melodía, la obra se consagra como el pilar sonoro que define el espíritu de Torreón.

La celebración de su centenario busca no solo honrar su pasado, sino asegurar que las nuevas generaciones reconozcan en ella una parte fundamental de su herencia cultural.

Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura de Coahuila, destacó durante la presentación del programa que la música posee el poder de anclarse en el sentimiento popular.

Explicó que esta canción es el eco de la época dorada del algodón, un periodo de prosperidad que moldeó el rostro moderno de la ciudad tras los conflictos revolucionarios.

“Es un festejo con el corazón. No podemos permitir que el conocimiento de ‘La Filomena’ se desvanezca; es nuestra raíz y el símbolo de nuestra pertenencia”, afirmó la funcionaria.

El punto culminante de los festejos será el 15 de marzo en la Plaza Mayor, con un baile masivo donde se invita a los asistentes a portar atuendos de época. El evento se complementará con charlas históricas para contextualizar este fenómeno social.

A diferencia de otros himnos institucionales, esta pieza nació de la espontaneidad y fue adoptada por el pueblo, pasando de ser una melodía rotaria a un estandarte ciudadano que hoy se busca reintegrar con fuerza en el sector educativo, para que los jóvenes laguneros mantengan vivo el legado.