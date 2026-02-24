‘Cerrar la puerta a malandrines’: Manolo Jiménez urge a depurar la política para asegurar la paz

TORREÓN, COAH.- Para el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, la seguridad del país no se resuelve solo con despliegues federales, sino evitando que el crimen se infiltre en la función pública.

El mandatario sostuvo que los titulares de los gobiernos locales deben asumir un rol activo para evitar que “malandrines” se conviertan en autoridades.

Al analizar la dinámica delictiva nacional, Jiménez señaló que la clave del modelo Coahuila es la coordinación y la vigilancia constante de los indicadores.

“El Ejército está en todos lados, pero la seguridad se logra cuando el estado y el municipio deciden entrarle al tema”, explicó al resaltar la importancia de mantener la disciplina operativa en la entidad.

En este sentido, lanzó una propuesta audaz: que todo aquel que aspire a un cargo público, incluidos gobernadores y legisladores, apruebe los mismos filtros de confianza que un policía.

El objetivo es que las pruebas patrimoniales y psicológicas descarten cualquier vínculo con la delincuencia organizada antes de que las personas lleguen a la boleta electoral.

Jiménez concluyó que blindar el acceso al poder es la mejor forma de proteger el erario y a las corporaciones de seguridad.

Advirtió que ganar una elección con nexos criminales significa, inevitablemente, ceder las herramientas del Estado al servicio de la delincuencia.