‘Cerrar la puerta a malandrines’: Manolo Jiménez urge a depurar la política para asegurar la paz

Torreón
/ 24 febrero 2026
    El gobernador de Coahuila propuso que aspirantes a cargos públicos, incluidos gobernadores y legisladores, se sometan a pruebas patrimoniales y psicológicas como las que presentan los policías. CORTESÍA

Manolo Jiménez plantea que la seguridad nacional debe fortalecerse blindando el acceso a cargos públicos con controles de confianza obligatorios

TORREÓN, COAH.- Para el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, la seguridad del país no se resuelve solo con despliegues federales, sino evitando que el crimen se infiltre en la función pública.

El mandatario sostuvo que los titulares de los gobiernos locales deben asumir un rol activo para evitar que “malandrines” se conviertan en autoridades.

Al analizar la dinámica delictiva nacional, Jiménez señaló que la clave del modelo Coahuila es la coordinación y la vigilancia constante de los indicadores.

“El Ejército está en todos lados, pero la seguridad se logra cuando el estado y el municipio deciden entrarle al tema”, explicó al resaltar la importancia de mantener la disciplina operativa en la entidad.

En este sentido, lanzó una propuesta audaz: que todo aquel que aspire a un cargo público, incluidos gobernadores y legisladores, apruebe los mismos filtros de confianza que un policía.

El objetivo es que las pruebas patrimoniales y psicológicas descarten cualquier vínculo con la delincuencia organizada antes de que las personas lleguen a la boleta electoral.

Jiménez concluyó que blindar el acceso al poder es la mejor forma de proteger el erario y a las corporaciones de seguridad.

Advirtió que ganar una elección con nexos criminales significa, inevitablemente, ceder las herramientas del Estado al servicio de la delincuencia.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

