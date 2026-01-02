Cerró Coahuila 2025 con un desaparecido por semana, Durango duplica cifra
Los casos activos al cierre de 2025 evidencian pendientes en seguridad y derechos humanos
TORREÓN, COAH.- El 2025 cerró con un saldo preocupante de personas desaparecidas en el norte del país. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, Coahuila reportó 64 casos activos al concluir el año, mientras que Durango acumuló 126, casi el doble.
La información, alimentada por fiscalías estatales y comisiones de búsqueda, revela que en Coahuila se registró, en promedio, al menos una desaparición por semana, mientras que en Durango la frecuencia fue de dos casos semanales, lo que refleja una problemática constante y sostenida.
En el caso de Coahuila, la mayoría de las personas desaparecidas fueron hombres, con 51 reportes, frente a 12 mujeres, lo que representa poco más del 80 por ciento de los casos.
La capital del estado concentró casi la mitad de las denuncias, con 30 desapariciones registradas en Saltillo, seguida por Monclova, Ramos Arizpe y Torreón.
Pese a este panorama, las cifras oficiales también indican que durante 2025 se logró la localización de 53 personas en Coahuila. De ellas, 35 fueron hombres y 18 mujeres. Saltillo encabezó nuevamente la estadística, esta vez como el municipio con más personas localizadas, seguido de Piedras Negras y Torreón.
Los datos muestran que, aunque existen avances en los procesos de búsqueda y localización, el número de casos activos mantiene el tema de las desapariciones como uno de los principales retos en materia de seguridad y derechos humanos para la región.
CASOS EMBLEMÁTICOS
La Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila mantiene abiertas y sin resolución dos de las investigaciones más relevantes en la entidad, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), informó su titular, José Ángel Herrera.
Uno de los casos es el de Marta Granados de Castelblanco, mujer colombiana de 78 años, desaparecida desde el 14 de mayo de 2023, vista por última vez en un rancho del municipio de Ramos Arizpe.
El otro corresponde a Pablo Jared Vallejo Adame, joven que desapareció el 30 de julio de 2024 cuando se dirigía a su trabajo en Torreón; su vehículo fue localizado calcinado días después en Tlahualilo, Durango.
Herrera señaló que, debido a la complejidad de ambos expedientes, se solicitó apoyo jurídico a la FGR para fortalecer las líneas de investigación, y subrayó que existe comunicación permanente con las familias.
En el caso de Pablo Jared se analiza una posible extorsión, mientras que para el de Marta Granados se prevé una reunión con autoridades federales en los próximos días para reforzar la búsqueda.