Cerró Coahuila 2025 con un desaparecido por semana, Durango duplica cifra

TORREÓN, COAH.- El 2025 cerró con un saldo preocupante de personas desaparecidas en el norte del país. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, Coahuila reportó 64 casos activos al concluir el año, mientras que Durango acumuló 126, casi el doble.

La información, alimentada por fiscalías estatales y comisiones de búsqueda, revela que en Coahuila se registró, en promedio, al menos una desaparición por semana, mientras que en Durango la frecuencia fue de dos casos semanales, lo que refleja una problemática constante y sostenida.

En el caso de Coahuila, la mayoría de las personas desaparecidas fueron hombres, con 51 reportes, frente a 12 mujeres, lo que representa poco más del 80 por ciento de los casos.

La capital del estado concentró casi la mitad de las denuncias, con 30 desapariciones registradas en Saltillo, seguida por Monclova, Ramos Arizpe y Torreón.

Pese a este panorama, las cifras oficiales también indican que durante 2025 se logró la localización de 53 personas en Coahuila. De ellas, 35 fueron hombres y 18 mujeres. Saltillo encabezó nuevamente la estadística, esta vez como el municipio con más personas localizadas, seguido de Piedras Negras y Torreón.