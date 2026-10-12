CFE programa cortes de luz en Torreón del 13 al 17 de octubre: estas son las zonas afectadas
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La suspensión del servicio será de 10:00 a 18:00 horas por trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó una serie de cortes de energía eléctrica en distintos sectores de Torreón, Coahuila, del martes 13 al sábado 17 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento, modernización y reforzamiento de la infraestructura eléctrica.
De acuerdo con la información difundida, las suspensiones se realizarán de manera escalonada y tendrán una duración aproximada de ocho horas por jornada, por lo que habitantes y negocios de las calles contempladas deberán tomar previsiones para evitar contratiempos.
El horario establecido para las maniobras será de las 10:00 a las 18:00 horas. La CFE explicó que estos trabajos requieren desenergizar las líneas eléctricas para que el personal pueda intervenir en las instalaciones bajo condiciones de seguridad.
¿Qué calles de Torreón tendrán cortes de luz?
El calendario contempla cinco jornadas de trabajos en diferentes vialidades del municipio. Estas son las zonas señaladas para cada día:
Martes 13 de octubre: avenida Rincón del Cristo.
Miércoles 14 de octubre: calles Internacional, Tamaulipas, Tampico y Veracruz.
Jueves 15 de octubre: avenida de La Paz y Xochimilco; calles Ixtacalco, Xaltepac y Tacuba.
Viernes 16 de octubre: calles Durango, Nuevo León, Tampico y Veracruz.
Sábado 17 de octubre: calles Héroes Río Blanco, Lorenzo Ávalos y Tampico.
Los cortes se efectuarán de forma programada, de acuerdo con el calendario difundido. Por ello, se recomienda a los residentes y comerciantes de los sectores mencionados organizar sus actividades considerando la posible interrupción del suministro durante el horario establecido.
¿Por qué suspenderá la CFE el servicio eléctrico?
Los trabajos tienen como objetivo dar mantenimiento a la red y modernizar y reforzar la infraestructura que permite distribuir la energía eléctrica.
Para llevar a cabo estas maniobras, es necesario interrumpir temporalmente el suministro en las áreas de intervención. La desenergización de las líneas permite al personal realizar las labores correspondientes con medidas de seguridad.
La duración prevista es de aproximadamente ocho horas, aunque cualquier variación dependerá del desarrollo de los trabajos y de la información que emita la empresa eléctrica.
¿Qué hacer si te quedas sin luz en Torreón?
Si el suministro eléctrico se interrumpe en una zona distinta a las contempladas en el calendario, es conveniente verificar si el problema afecta también a otros domicilios y consultar los canales oficiales de la CFE para conocer si existe un reporte de falla.
También se puede revisar el medidor, siempre sin manipular sus componentes ni las instalaciones eléctricas. Las señales luminosas varían según el modelo del equipo, por lo que no deben interpretarse de manera general como una confirmación de corte por falta de pago.
Si el medidor presenta una pantalla apagada o se detecta una interrupción del servicio, lo recomendable es reportar el problema a la CFE para determinar si se trata de una falla en la red, del equipo de medición o de la instalación del inmueble.
Ante los trabajos programados, los habitantes de los sectores incluidos pueden anticipar la carga de teléfonos celulares, mantener disponibles lámparas de batería y tomar precauciones con alimentos refrigerados y equipos eléctricos.
La recomendación principal es revisar la fecha correspondiente a cada calle y considerar el horario de 10:00 a 18:00 horas para organizar las actividades domésticas y comerciales durante las jornadas de mantenimiento.