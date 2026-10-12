$!CFE programa cortes de luz en Torreón del 13 al 17 de octubre: estas son las zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó una serie de cortes de energía eléctrica en distintos sectores de Torreón, Coahuila, del martes 13 al sábado 17 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento, modernización y reforzamiento de la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con la información difundida, las suspensiones se realizarán de manera escalonada y tendrán una duración aproximada de ocho horas por jornada, por lo que habitantes y negocios de las calles contempladas deberán tomar previsiones para evitar contratiempos.

El horario establecido para las maniobras será de las 10:00 a las 18:00 horas. La CFE explicó que estos trabajos requieren desenergizar las líneas eléctricas para que el personal pueda intervenir en las instalaciones bajo condiciones de seguridad.

¿Qué calles de Torreón tendrán cortes de luz?

El calendario contempla cinco jornadas de trabajos en diferentes vialidades del municipio. Estas son las zonas señaladas para cada día:

Martes 13 de octubre: avenida Rincón del Cristo.

Miércoles 14 de octubre: calles Internacional, Tamaulipas, Tampico y Veracruz.

Jueves 15 de octubre: avenida de La Paz y Xochimilco; calles Ixtacalco, Xaltepac y Tacuba.

Viernes 16 de octubre: calles Durango, Nuevo León, Tampico y Veracruz.

Sábado 17 de octubre: calles Héroes Río Blanco, Lorenzo Ávalos y Tampico.