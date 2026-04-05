Chocan vehículos arriba de puente; camioneta cae al vacío en carretera Torreón-San Pedro
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Chofer queda atrapado entre los hierros retorcidos; su estado de salud es delicado
TORREÓN, COAH.- Una fuerte colisión ocurrida en las inmediaciones del puente El Cuije, sobre la carretera Torreón–San Pedro, provocó la caída de una camioneta al lecho seco del río, resultando dos personas heridas, una de ellas reportada en situación de salud delicada.
Información preliminar indica que el choque ocurrió entre 2 unidades particulares. Tras el impacto, una Dodge Ram 700 fue lanzada fuera de la vialidad, cayendo al fondo del puente con su chofer atrapado en la cabina.
Personal de rescate urbano de la Cruz Roja Mexicana delegación Torreón empleó equipo especializado para extraer al conductor, quien fue traslado de urgencia al Sanatorio Español Zona Norte. Por su parte, el acompañante sufrió diversas lesiones y fue canalizado a una clínica en el municipio de Francisco I. Madero; su identidad aún se desconoce.
El otro vehículo implicado, una Toyota en color gris, presentó daños considerables; sin embargo, su conductor solo presentó golpes contusos que no ameritaron hospitalización.
El siniestro movilizó a efectivos de Protección Civil Estatal, Bomberos de la región y diversas corporaciones de seguridad, quienes desplegaron un operativo conjunto para asistir a las víctimas y abanderar el sitio.
Finalmente, agentes de la Guardia Nacional División Caminos tomaron control del área para realizar los peritajes correspondientes, con el objetivo de deslindar responsabilidades y esclarecer la mecánica de este accidente.