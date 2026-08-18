Clausuran bar del Centro de Torreón por operar fuera de horario

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    Clausuran bar del Centro de Torreón por operar fuera de horario
    El Club Urbano Barrio Fino ya había sido sancionado tras una riña registrada en su interior. SANDRA GÓMEZ

Bar del Centro de Torreón fue clausurado por operar fuera del horario permitido; el negocio ya tenía un antecedente de sanción

TORREÓN, COAH.- Personal de Inspección y Verificación y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal clausuraron un bar ubicado en el sector Centro, al detectar que continuaba operando fuera del horario autorizado.

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, informó que la intervención se realizó alrededor de las 2:30 de la madrugada de este martes, durante un recorrido de vigilancia sobre la avenida Juárez y privada Bucareli, donde los agentes municipales observaron que el establecimiento mantenía clientes en su interior.

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Ante esta situación, se dio aviso a inspectores municipales, quienes acudieron al sitio y constataron una infracción al reglamento vigente. La dependencia levantó el acta correspondiente, aplicó las sanciones económicas previstas y colocó sellos de clausura en los accesos del negocio, por lo que su operación quedó suspendida.

El establecimiento, identificado como Club Urbano Barrio Fino, cuenta con un antecedente de sanción. El pasado 21 de junio fue clausurado luego de que se registrara una riña multitudinaria en su interior, hecho que fue difundido en redes sociales.

Las autoridades municipales reiteraron que mantendrán los recorridos de vigilancia y las inspecciones en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, con el propósito de verificar el cumplimiento de horarios, permisos y medidas que contribuyan al orden y la seguridad en la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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