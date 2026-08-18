Clausuran bar del Centro de Torreón por operar fuera de horario

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, informó que la intervención se realizó alrededor de las 2:30 de la madrugada de este martes, durante un recorrido de vigilancia sobre la avenida Juárez y privada Bucareli, donde los agentes municipales observaron que el establecimiento mantenía clientes en su interior.

TORREÓN, COAH.- Personal de Inspección y Verificación y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal clausuraron un bar ubicado en el sector Centro, al detectar que continuaba operando fuera del horario autorizado.

Ante esta situación, se dio aviso a inspectores municipales, quienes acudieron al sitio y constataron una infracción al reglamento vigente. La dependencia levantó el acta correspondiente, aplicó las sanciones económicas previstas y colocó sellos de clausura en los accesos del negocio, por lo que su operación quedó suspendida.

El establecimiento, identificado como Club Urbano Barrio Fino, cuenta con un antecedente de sanción. El pasado 21 de junio fue clausurado luego de que se registrara una riña multitudinaria en su interior, hecho que fue difundido en redes sociales.

Las autoridades municipales reiteraron que mantendrán los recorridos de vigilancia y las inspecciones en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, con el propósito de verificar el cumplimiento de horarios, permisos y medidas que contribuyan al orden y la seguridad en la ciudad.