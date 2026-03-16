Clausuran evento en quinta de Torreón; había menores consumiendo alcohol

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Torreón
/ 16 marzo 2026
    Clausuran evento en quinta de Torreón; había menores consumiendo alcohol
    Inspectores detectaron diversas irregularidades administrativas en el establecimiento. CORTESÍA

La clausura ocurrió durante la madrugada del domingo como parte de recorridos de supervisión

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón clausuró durante la madrugada del domingo un evento realizado en la Quinta Acuamon, ubicada en la colonia Villas San Agustín, luego de detectar diversas irregularidades administrativas y faltas a las disposiciones de seguridad y normativas municipales.

De acuerdo con la dependencia, inspectores acudieron al lugar alrededor de las 00:00 horas como parte de los recorridos permanentes de supervisión, vigilancia y verificación que se realizan en distintos puntos de la ciudad, especialmente en quintas, salones y espacios donde se llevan a cabo eventos sociales.

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Durante la revisión se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas la falta de licencia de funcionamiento, la ausencia de permiso especial para la venta o consumo de bebidas alcohólicas, así como la presencia de menores de edad ingiriendo alcohol. También se constató la falta de extintores, la inexistencia de certificado de fumigación y la obstrucción de las labores de inspección.

$!El lugar no contaba con licencia de funcionamiento ni permiso para la venta o consumo de alcohol.
El lugar no contaba con licencia de funcionamiento ni permiso para la venta o consumo de alcohol. CORTESÍA

Autoridades informaron que, al momento de realizar la revisión correspondiente, algunos asistentes reaccionaron de manera agresiva y se registraron agresiones hacia el personal de inspección, situación que representó un riesgo para la integridad de los servidores públicos y que constituyó un motivo adicional para proceder conforme a la normativa.

Tras levantar el acta correspondiente y documentar las irregularidades detectadas, se procedió a la colocación de los sellos de clausura números 001069, 001070, 001071 y 001072 alrededor de las 00:45 horas, quedando suspendidas las actividades del lugar hasta que se cumpla con lo establecido por la autoridad municipal.

Al respecto, el director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, señaló que estos operativos forman parte del trabajo permanente que realiza la dependencia para garantizar el cumplimiento de la normativa municipal y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía en este tipo de eventos.

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El funcionario destacó que, con la proximidad de las celebraciones de Semana Santa, suele incrementarse el número de reuniones y eventos en quintas y salones, por lo que se reforzarán los recorridos de supervisión y verificación en distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, la Dirección de Inspección y Verificación hizo un llamado a propietarios de quintas, organizadores de eventos y ciudadanía en general a cumplir con los permisos correspondientes y con las medidas de seguridad necesarias, a fin de evitar sanciones administrativas y garantizar espacios seguros para los asistentes. También invitó a reportar cualquier irregularidad a través de las redes oficiales de Inspección y Verificación Torreón o mediante el número de emergencias 911.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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