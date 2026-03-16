Clausuran evento en quinta de Torreón; había menores consumiendo alcohol
La clausura ocurrió durante la madrugada del domingo como parte de recorridos de supervisión
TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón clausuró durante la madrugada del domingo un evento realizado en la Quinta Acuamon, ubicada en la colonia Villas San Agustín, luego de detectar diversas irregularidades administrativas y faltas a las disposiciones de seguridad y normativas municipales.
De acuerdo con la dependencia, inspectores acudieron al lugar alrededor de las 00:00 horas como parte de los recorridos permanentes de supervisión, vigilancia y verificación que se realizan en distintos puntos de la ciudad, especialmente en quintas, salones y espacios donde se llevan a cabo eventos sociales.
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Durante la revisión se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas la falta de licencia de funcionamiento, la ausencia de permiso especial para la venta o consumo de bebidas alcohólicas, así como la presencia de menores de edad ingiriendo alcohol. También se constató la falta de extintores, la inexistencia de certificado de fumigación y la obstrucción de las labores de inspección.
Autoridades informaron que, al momento de realizar la revisión correspondiente, algunos asistentes reaccionaron de manera agresiva y se registraron agresiones hacia el personal de inspección, situación que representó un riesgo para la integridad de los servidores públicos y que constituyó un motivo adicional para proceder conforme a la normativa.
Tras levantar el acta correspondiente y documentar las irregularidades detectadas, se procedió a la colocación de los sellos de clausura números 001069, 001070, 001071 y 001072 alrededor de las 00:45 horas, quedando suspendidas las actividades del lugar hasta que se cumpla con lo establecido por la autoridad municipal.
Al respecto, el director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, señaló que estos operativos forman parte del trabajo permanente que realiza la dependencia para garantizar el cumplimiento de la normativa municipal y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía en este tipo de eventos.
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El funcionario destacó que, con la proximidad de las celebraciones de Semana Santa, suele incrementarse el número de reuniones y eventos en quintas y salones, por lo que se reforzarán los recorridos de supervisión y verificación en distintos sectores de la ciudad.
Finalmente, la Dirección de Inspección y Verificación hizo un llamado a propietarios de quintas, organizadores de eventos y ciudadanía en general a cumplir con los permisos correspondientes y con las medidas de seguridad necesarias, a fin de evitar sanciones administrativas y garantizar espacios seguros para los asistentes. También invitó a reportar cualquier irregularidad a través de las redes oficiales de Inspección y Verificación Torreón o mediante el número de emergencias 911.