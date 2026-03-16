IMM Torreón y Tec de Monterrey buscan fortalecer acciones por la igualdad y espacios seguros

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Torreón
/ 16 marzo 2026
    IMM Torreón y Tec de Monterrey buscan fortalecer acciones por la igualdad y espacios seguros
    Durante la reunión se destacó la importancia de crear espacios educativos seguros y libres de violencia. CORTESÍA

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la colaboración entre el ámbito académico y el IMM.

TORREÓN, COAH.- La directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Torreón, Amira Darwich García, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Tecnológico de Monterrey con el objetivo de fortalecer la colaboración entre el ámbito académico y la dependencia municipal en favor de la igualdad y el bienestar de las mujeres.

Durante el encuentro se dialogó sobre la importancia de impulsar acciones coordinadas que contribuyan a la construcción de espacios seguros, igualitarios y libres de violencia dentro de las instituciones educativas, así como promover una cultura de respeto en el entorno universitario.

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“Las universidades son espacios donde se forman las y los futuros líderes de nuestra sociedad. Por ello, fortalecer la colaboración con instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey nos permite impulsar acciones que promuevan la igualdad, la prevención de la violencia y el respeto hacia las mujeres. Desde el Instituto seguiremos trabajando para generar alianzas que nos permitan llegar a más espacios y construir juntos una comunidad más consciente, informada y comprometida con sus derechos”, expresó la directora.

Darwich García subrayó que el trabajo conjunto con instituciones educativas permite ampliar el alcance de los programas que desarrolla el IMM, los cuales están enfocados en sensibilizar, informar y acompañar a las mujeres en distintos espacios de su desarrollo.

Asimismo, durante la reunión se analizaron diversas propuestas orientadas a la realización de pláticas, talleres, redes de apoyo y actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad estudiantil. Estas iniciativas buscan fomentar el conocimiento de los derechos de las mujeres, fortalecer la prevención de la violencia de género y promover el liderazgo femenino dentro de la comunidad universitaria.

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También se planteó la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos que acerquen a las estudiantes herramientas de formación, orientación y acompañamiento, contribuyendo a la consolidación de entornos educativos más seguros, incluyentes y equitativos.

Con este tipo de alianzas estratégicas, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que promuevan el respeto, la igualdad de oportunidades y la construcción de un futuro con mayores posibilidades para las mujeres de Torreón.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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