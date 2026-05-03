Clausuran Panteón Torreón tras ser escenario de ‘fiesta clandestina’ entre las tumbas; hay dos detenidos

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Torreón
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    Clausuran Panteón Torreón tras ser escenario de ‘fiesta clandestina’ entre las tumbas; hay dos detenidos
    Dos trabajadores del camposanto fueron detenidos tras intentar huir entre los monumentos fúnebres al notar la presencia policial. SANDRA GÓMEZ

Las autoridades municipales analizan la aplicación de multas y sanciones administrativas contra el establecimiento, además de determinar posibles responsabilidades legales

TORREÓN, COAH.- El respeto a los difuntos quedó en segundo plano la noche del pasado sábado 2 de mayo, cuando el Panteón Torreón fue clausurado por las autoridades municipales tras descubrirse una celebración ilegal en su interior, presuntamente organizada por el propio personal del camposanto.

La intervención se derivó de un patrullaje de rutina realizado por elementos de la Policía Municipal sobre el bulevar Laguna Sur, a la altura de la colonia Santiago Ramírez. Cerca de las 22:00 horas, los agentes avistaron luces y movimiento inusual dentro del recinto; al inspeccionar, localizaron a un grupo de aproximadamente ocho personas bailando al ritmo de una bocina, utilizando las lápidas como pista de baile.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/buscan-a-menor-desaparecida-en-matamoros-coahuila-KF20439425
$!Empleados del cementerio fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas y bailando sobre las tumbas en el recinto ubicado en el bulevar Laguna Sur.
Empleados del cementerio fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas y bailando sobre las tumbas en el recinto ubicado en el bulevar Laguna Sur. SANDRA GÓMEZ

Al notar la presencia de las patrullas, los asistentes intentaron huir ocultándose entre los monumentos fúnebres. Tras una breve persecución a pie, los uniformados lograron la captura de dos hombres, quienes se acreditaron como trabajadores del cementerio privado.

“Al acercarse para verificar la situación, los oficiales confirmaron que los participantes consumían bebidas alcohólicas, localizando múltiples latas y envases de cerveza tipo ‘caguama’ dispersos en el área”, señalaron fuentes oficiales.

Además del consumo de alcohol, la inspección reveló que los participantes habían convertido un área detrás de la barda perimetral en un baño improvisado, generando condiciones insalubres que agravaron la falta administrativa.

$!La inspección reveló condiciones insalubres en el lugar, incluyendo un área utilizada como baño improvisado dentro del panteón.
La inspección reveló condiciones insalubres en el lugar, incluyendo un área utilizada como baño improvisado dentro del panteón. SANDRA GÓMEZ

Ante la evidencia, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal procedió a levantar el acta correspondiente. El personal de la dependencia colocó los sellos de clausura en todos los accesos del panteón, suspendiendo sus actividades de manera inmediata.

Los dos empleados detenidos fueron trasladados a las celdas municipales y puestos a disposición de las autoridades competentes. Se espera que en las próximas horas se determinen las multas y sanciones legales contra el establecimiento por permitir actos que atentan contra la salud pública y el respeto a las instalaciones funerarias.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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