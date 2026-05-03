Clausuran Panteón Torreón tras ser escenario de ‘fiesta clandestina’ entre las tumbas; hay dos detenidos

TORREÓN, COAH.- El respeto a los difuntos quedó en segundo plano la noche del pasado sábado 2 de mayo, cuando el Panteón Torreón fue clausurado por las autoridades municipales tras descubrirse una celebración ilegal en su interior, presuntamente organizada por el propio personal del camposanto. La intervención se derivó de un patrullaje de rutina realizado por elementos de la Policía Municipal sobre el bulevar Laguna Sur, a la altura de la colonia Santiago Ramírez. Cerca de las 22:00 horas, los agentes avistaron luces y movimiento inusual dentro del recinto; al inspeccionar, localizaron a un grupo de aproximadamente ocho personas bailando al ritmo de una bocina, utilizando las lápidas como pista de baile.

Al notar la presencia de las patrullas, los asistentes intentaron huir ocultándose entre los monumentos fúnebres. Tras una breve persecución a pie, los uniformados lograron la captura de dos hombres, quienes se acreditaron como trabajadores del cementerio privado. “Al acercarse para verificar la situación, los oficiales confirmaron que los participantes consumían bebidas alcohólicas, localizando múltiples latas y envases de cerveza tipo ‘caguama’ dispersos en el área”, señalaron fuentes oficiales. Además del consumo de alcohol, la inspección reveló que los participantes habían convertido un área detrás de la barda perimetral en un baño improvisado, generando condiciones insalubres que agravaron la falta administrativa.

Ante la evidencia, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal procedió a levantar el acta correspondiente. El personal de la dependencia colocó los sellos de clausura en todos los accesos del panteón, suspendiendo sus actividades de manera inmediata. Los dos empleados detenidos fueron trasladados a las celdas municipales y puestos a disposición de las autoridades competentes. Se espera que en las próximas horas se determinen las multas y sanciones legales contra el establecimiento por permitir actos que atentan contra la salud pública y el respeto a las instalaciones funerarias.

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