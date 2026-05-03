Buscan a menor desaparecida en Matamoros, Coahuila

MATAMOROS, COAH.- La desaparición de una adolescente de 16 años activó los protocolos de búsqueda en el municipio de Matamoros, Coahuila, donde fue vista por última vez el pasado 28 de abril de 2026. Se trata de Jocelyn Nayeli Morales, cuya localización es considerada prioritaria por las autoridades. De acuerdo con la información difundida por la Comisión de Búsqueda de Personas, la menor cuenta con características físicas específicas que podrían facilitar su identificación. Mide aproximadamente 1.25 metros de estatura, tiene complexión delgada y tez aperlada. Su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son pequeños y de tono café oscuro.

La ficha de búsqueda detalla además diversas señas particulares que podrían ser clave para su localización. Entre ellas, destacan varios tatuajes: uno en el brazo derecho con la imagen de la Virgen de Guadalupe, así como inscripciones en ambas clavículas. También presenta un tatuaje en la mano derecha, que va del meñique a la muñeca, con la leyenda “JUANY”. Según el reporte oficial, no se cuenta con información sobre la vestimenta que portaba al momento de su desaparición. Sin embargo, se confirmó que fue vista por última vez en el municipio de Matamoros, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su posible paradero.

Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a dar con su ubicación. Los datos pueden ser proporcionados a través de los canales oficiales de la Comisión de Búsqueda, incluyendo los números telefónicos que aparecen en la ficha correspondiente. El caso se mantiene activo y bajo seguimiento, mientras continúan las labores para su localización. La difusión de sus características físicas y señas particulares forma parte de la estrategia para ampliar el alcance de la búsqueda y obtener información que permita esclarecer su desaparición. La Comisión de Búsqueda reiteró el llamado a la población para mantenerse atenta y reportar cualquier dato que pudiera ser relevante en este caso, con el objetivo de ubicar a la adolescente lo antes posible.

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