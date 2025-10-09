Coahuila cabalga hacia su fiesta más vaquera, espera 60 mil asistentes al Rodeo Saltillo 2025

TORREÓN, COAH.- La secretaria de Turismo en Coahuila, Cristina Amezcua González, invitó a todos los laguneros a disfrutar de la fiesta del rodeo más espectacular del estado: el Rodeo Saltillo 2025, que se celebrará del 17 al 19 de octubre. El evento promete ser un punto de encuentro para familias, aficionados y turistas, quienes podrán disfrutar de competencias emocionantes, espectáculos de música regional y muestras artesanales que destacan la riqueza cultural de Coahuila. TE PUEDE INTERESAR: Emiten alerta: detectan en Torreón documentos falsos con logos oficiales

“Saltillo se convertirá en la ciudad más vaquera de México. Vendrán visitantes de todo el país e incluso de la Unión Americana; será una fiesta espectacular”, afirmó Amezcua González. Agregó que se espera la participación de reconocidos jinetes y agrupaciones musicales, lo que dará un ambiente de alegría y convivencia, además de fortalecer el turismo y la economía local. En la presentación del Rodeo Saltillo Expo, Feria & Fest 2025, también participaron el director de Turismo, Guillermo Martínez Ávila, y el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón, Francisco Martínez Lombas. Los organizadores destacaron el esfuerzo conjunto de distintos sectores para ofrecer una experiencia inolvidable, en la que la hospitalidad coahuilense será protagonista. “El rodeo es una tradición que late fuerte en Coahuila y en todo el norte del país. Aquí vivimos nuestra cultura vaquera al máximo. Por eso organizamos el mejor festival de rodeo y estamos listos para compartirlo con todo México y el mundo.

Esperamos alrededor de 60 mil asistentes y una derrama económica de 40 millones de pesos", expresó la funcionaria estatal. Este impacto, dijo, permitirá impulsar proyectos sociales y fortalecer la identidad regional. La sexta edición del festival ofrecerá un amplio programa de actividades deportivas, culturales, ganaderas, gastronómicas y recreativas. Entre los atractivos habrá exhibiciones de caballos, concursos de baile, talleres para niños y degustaciones de platillos típicos, con el objetivo de integrar a todos los sectores de la sociedad.