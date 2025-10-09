Coahuila cabalga hacia su fiesta más vaquera, espera 60 mil asistentes al Rodeo Saltillo 2025

    Saltillo será del 17 al 19 de octubre el punto de reunión para los amantes del rodeo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Del 17 al 19 de octubre, la ciudad será el epicentro de la tradición vaquera, recibiendo a miles de familias, aficionados y visitantes nacionales e internacionales

TORREÓN, COAH.- La secretaria de Turismo en Coahuila, Cristina Amezcua González, invitó a todos los laguneros a disfrutar de la fiesta del rodeo más espectacular del estado: el Rodeo Saltillo 2025, que se celebrará del 17 al 19 de octubre.

El evento promete ser un punto de encuentro para familias, aficionados y turistas, quienes podrán disfrutar de competencias emocionantes, espectáculos de música regional y muestras artesanales que destacan la riqueza cultural de Coahuila.

$!La cultura vaquera y la convivencia familiar serán el sello del Rodeo Saltillo 2025.
La cultura vaquera y la convivencia familiar serán el sello del Rodeo Saltillo 2025. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

“Saltillo se convertirá en la ciudad más vaquera de México. Vendrán visitantes de todo el país e incluso de la Unión Americana; será una fiesta espectacular”, afirmó Amezcua González.

Agregó que se espera la participación de reconocidos jinetes y agrupaciones musicales, lo que dará un ambiente de alegría y convivencia, además de fortalecer el turismo y la economía local.

En la presentación del Rodeo Saltillo Expo, Feria & Fest 2025, también participaron el director de Turismo, Guillermo Martínez Ávila, y el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón, Francisco Martínez Lombas.

Los organizadores destacaron el esfuerzo conjunto de distintos sectores para ofrecer una experiencia inolvidable, en la que la hospitalidad coahuilense será protagonista.

“El rodeo es una tradición que late fuerte en Coahuila y en todo el norte del país. Aquí vivimos nuestra cultura vaquera al máximo. Por eso organizamos el mejor festival de rodeo y estamos listos para compartirlo con todo México y el mundo.

$!Autoridades estatales y del sector turístico presentaron el programa del Rodeo Saltillo Expo, Feria &amp; Fest 2025.
Autoridades estatales y del sector turístico presentaron el programa del Rodeo Saltillo Expo, Feria & Fest 2025. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Esperamos alrededor de 60 mil asistentes y una derrama económica de 40 millones de pesos”, expresó la funcionaria estatal.

Este impacto, dijo, permitirá impulsar proyectos sociales y fortalecer la identidad regional.

La sexta edición del festival ofrecerá un amplio programa de actividades deportivas, culturales, ganaderas, gastronómicas y recreativas.

Entre los atractivos habrá exhibiciones de caballos, concursos de baile, talleres para niños y degustaciones de platillos típicos, con el objetivo de integrar a todos los sectores de la sociedad.

$!Jinetes, artistas y familias convivirán en la sexta edición del Rodeo Saltillo.
Jinetes, artistas y familias convivirán en la sexta edición del Rodeo Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

“El Rodeo Saltillo es mucho más que una feria: es una ventana para mostrarle al mundo que en Coahuila tenemos paz, seguridad, infraestructura y gente echada pa’ delante que sabe hacer las cosas bien”, destacó Amezcua.

El evento es reflejo de una región que celebra sus raíces y apuesta por el desarrollo, invitando a propios y visitantes a ser parte de esta gran celebración.

