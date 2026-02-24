Coahuila honra la Bandera con mensaje de unidad y coordinación institucional en Torreón

Torreón
/ 24 febrero 2026
    El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Román Cepeda encabezaron el izamiento de la Bandera en la Plaza Mayor de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Autoridades estatales, municipales y militares encabezaron la ceremonia del Día de la Bandera en La Laguna, destacando la unidad y el modelo de seguridad en Coahuila

TORREÓN, COAH.- En un acto que reafirmó la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Román Alberto Cepeda encabezaron la conmemoración del Día de la Bandera en la Plaza Mayor de Torreón.

Acompañados por el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, las autoridades realizaron el izamiento del lábaro patrio en una ceremonia que resaltó la paz social de la entidad.

El gobernador Manolo Jiménez dijo que se celebra un símbolo patrio que tiene una gran representación para las y los mexicanos: unidad, historia, identidad, y compromiso, valores que dijo, identifican al Estado.

“Son palabras y valores con los que nos identificamos y que honramos todos los días trabajando en equipo por el bien de los 38 municipios del Estado. Aquí en Coahuila tenemos una fórmula mágica que nos permite tener calidad de vida, y esa fórmula es trabajo en equipo, unidad, trabajo en conjunto con las y los ciudadanos, con los organismos de la sociedad civil, con la Iniciativa Privada, y siempre coordinados los municipios, el Estado, y la Federación, para trabajar por el bien de nuestra gente”, reiteró.

El Gobernador dijo que gracias al trabajo conjunto, hoy se puede decir con orgullo que Coahuila es sin duda uno de los mejores lugares de México para vivir en familia, y manifestó su reconocimiento al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas, por su apoyo por mantener al Estado seguro y en paz.

Así como también a las corporaciones estatales y municipales, y se comprometió a seguir trabajando en coordinación, para mantener a Coahuila entre los tres estados más seguros del País, y a Torreón entre las ciudades más seguras.

TRABAJO COORDINADO, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

Durante el evento, el alcalde Román Cepeda dijo que este evento que se conmemora en el marco del mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, es muestra de la unidad, el trabajo coordinado, la responsabilidad y el compromiso de seguir trabajando por México. “Es algo que tenemos muy en el corazón y nos corre en la sangre día a día, trabajar por nuestro querido Torreón, por La Laguna, por Coahuila y por nuestro querido México”.

El General Colchado Gómez y la diputada Verónica Martínez coincidieron en que la insignia nacional es testimonio de la transformación del País.

$!Autoridades civiles y militares participaron en la ceremonia del Día de la Bandera, que incluyó el abanderamiento de escoltas escolares.
Autoridades civiles y militares participaron en la ceremonia del Día de la Bandera, que incluyó el abanderamiento de escoltas escolares. SANDRA GÓMEZ

Martínez destacó especialmente el modelo de seguridad estatal que permite la vida en paz.

La jornada incluyó el abanderamiento de escoltas escolares y la toma de protesta a distancia por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, contando con la presencia de representantes del Poder Judicial, Legislativo y mandos militares de la región.

Estuvieron también presentes, el magistrado Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado; Gral. de brigada, E.M. Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar; Gral. de brigada de la Guardia Nacional, D.E.M; Francisco Acuña Díaz; comandante de la coordinación estatal Coahuila, Gral. Brigadier E.M. Omar León Arroyo, comandante del Mando Especial Laguna; Gerardo Aguado Gómez, diputado Local; Emmanuel Garza Fishburn, secretario de Educación; Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública del Estado, y Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general del programa Mejora.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

