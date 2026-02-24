Coahuila honra la Bandera con mensaje de unidad y coordinación institucional en Torreón

TORREÓN, COAH.- En un acto que reafirmó la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Román Alberto Cepeda encabezaron la conmemoración del Día de la Bandera en la Plaza Mayor de Torreón.

Acompañados por el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, las autoridades realizaron el izamiento del lábaro patrio en una ceremonia que resaltó la paz social de la entidad.

El gobernador Manolo Jiménez dijo que se celebra un símbolo patrio que tiene una gran representación para las y los mexicanos: unidad, historia, identidad, y compromiso, valores que dijo, identifican al Estado.

“Son palabras y valores con los que nos identificamos y que honramos todos los días trabajando en equipo por el bien de los 38 municipios del Estado. Aquí en Coahuila tenemos una fórmula mágica que nos permite tener calidad de vida, y esa fórmula es trabajo en equipo, unidad, trabajo en conjunto con las y los ciudadanos, con los organismos de la sociedad civil, con la Iniciativa Privada, y siempre coordinados los municipios, el Estado, y la Federación, para trabajar por el bien de nuestra gente”, reiteró.

El Gobernador dijo que gracias al trabajo conjunto, hoy se puede decir con orgullo que Coahuila es sin duda uno de los mejores lugares de México para vivir en familia, y manifestó su reconocimiento al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas, por su apoyo por mantener al Estado seguro y en paz.

Así como también a las corporaciones estatales y municipales, y se comprometió a seguir trabajando en coordinación, para mantener a Coahuila entre los tres estados más seguros del País, y a Torreón entre las ciudades más seguras.

TRABAJO COORDINADO, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

Durante el evento, el alcalde Román Cepeda dijo que este evento que se conmemora en el marco del mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, es muestra de la unidad, el trabajo coordinado, la responsabilidad y el compromiso de seguir trabajando por México. “Es algo que tenemos muy en el corazón y nos corre en la sangre día a día, trabajar por nuestro querido Torreón, por La Laguna, por Coahuila y por nuestro querido México”.

El General Colchado Gómez y la diputada Verónica Martínez coincidieron en que la insignia nacional es testimonio de la transformación del País.