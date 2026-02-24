UMAE 71 del IMSS de Torreón concreta histórica jornada de donación de órganos; 12 pacientes recibirán una nueva oportunidad de vida

Coahuila
/ 24 febrero 2026
    Personal médico de la UMAE 71 del IMSS en Torreón participó en la histórica jornada de procuración y trasplante. CORTESÍA

Los riñones fueron trasladados, uno a Durango y otro a Chihuahua

TORREÓN, COAH.- La Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Torreón, vivió el pasado fin de semana una de las jornadas más relevantes en su historia reciente en materia de trasplantes, al concretar una intensa labor de procuración y trasplante de órganos que permitirá mejorar la calidad de vida de 12 pacientes en lista de espera.

La movilización médica se activó desde el jueves, luego de que la Unidad de Trasplantes recibiera el reporte de un potencial donador cadavérico en el Hospital General de Durango. De inmediato, el equipo multidisciplinario se trasladó a esa ciudad para iniciar el protocolo correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Tres buscan ser diputados independientes en Coahuila; desechan dos solicitudes

ACTIVACIÓN INMEDIATA Y TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

De acuerdo con el jefe de la Unidad de Trasplantes, doctor Néstor Escareño Montiel, el procedimiento implicó la procuración de dos riñones y dos córneas, órganos que fueron asignados conforme a los criterios nacionales de distribución.

Los riñones fueron trasplantados el mismo día: uno a un paciente originario de Durango y otro a un receptor de Chihuahua, ambos con insuficiencia renal crónica en etapa avanzada. Las córneas, por su parte, permitirán devolver la visión a personas que enfrentaban limitaciones severas.

$!La donación cadavérica permitió trasplantar riñones y córneas, beneficiando a 12 pacientes en lista de espera.
El especialista subrayó que el donante cadavérico representa, en muchos casos, la opción ideal para quienes padecen falla orgánica terminal, ya que posibilita salvar varias vidas a partir de un solo acto solidario.

EL ALTRUISMO QUE TRASCIENDE

El doctor Escareño Montiel destacó que detrás de cada trasplante existe una decisión profundamente humana: la de familias que, en medio del dolor, autorizan la donación de órganos funcionales para que otros pacientes tengan una segunda oportunidad.

“Se trata de un acto de generosidad que trasciende. Permite que la vida continúe en otras personas”, expresó.

La jornada no solo implicó la intervención quirúrgica, sino la coordinación de cirujanos, anestesiólogos, enfermería, trabajo social, laboratorio y logística hospitalaria, consolidando a la UMAE 71 como un referente regional en alta especialidad.

Con este esfuerzo, el IMSS refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la cultura de donación y con la atención oportuna de pacientes que permanecen en espera de un órgano, muchos de ellos durante años.

