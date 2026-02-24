UMAE 71 del IMSS de Torreón concreta histórica jornada de donación de órganos; 12 pacientes recibirán una nueva oportunidad de vida

TORREÓN, COAH.- La Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Torreón, vivió el pasado fin de semana una de las jornadas más relevantes en su historia reciente en materia de trasplantes, al concretar una intensa labor de procuración y trasplante de órganos que permitirá mejorar la calidad de vida de 12 pacientes en lista de espera.

La movilización médica se activó desde el jueves, luego de que la Unidad de Trasplantes recibiera el reporte de un potencial donador cadavérico en el Hospital General de Durango. De inmediato, el equipo multidisciplinario se trasladó a esa ciudad para iniciar el protocolo correspondiente.

ACTIVACIÓN INMEDIATA Y TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

De acuerdo con el jefe de la Unidad de Trasplantes, doctor Néstor Escareño Montiel, el procedimiento implicó la procuración de dos riñones y dos córneas, órganos que fueron asignados conforme a los criterios nacionales de distribución.

Los riñones fueron trasplantados el mismo día: uno a un paciente originario de Durango y otro a un receptor de Chihuahua, ambos con insuficiencia renal crónica en etapa avanzada. Las córneas, por su parte, permitirán devolver la visión a personas que enfrentaban limitaciones severas.