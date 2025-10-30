Coahuila lanza su ‘Ruta Mundialista 2026’ para atraer turismo

Torreón
/ 30 octubre 2025
    Coahuila lanza su ‘Ruta Mundialista 2026’ para atraer turismo
    El gobernador Manolo Jiménez prepara una estrategia para posicionar a Coahuila en el mapa del Mundial. VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El estado aprovechará su cercanía con Monterrey y el papel de Torreón como subsede de entrenamiento para proyectar su riqueza turística y seguridad

TORREÓN, COAH.- Ante su papel como subsede de entrenamiento en el Territorio Santos Modelo (TSM) y su estratégica cercanía con Monterrey 2026, el estado de Coahuila pondrá en marcha una ambiciosa estrategia de promoción turística denominada “Ruta Mundialista 2026”.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunirá la próxima semana con líderes de Torreón y Saltillo para ultimar los detalles del proyecto. Explicó que el objetivo es que los aficionados que viajen a Monterrey durante la Copa del Mundo consideren a Coahuila como una opción para hospedaje, descanso y turismo.

TE PUEDE INTERESAR: Fumigan el Panteón Dolores ante riesgo de dengue en Ciudad Frontera

Saltillo será promovido como punto estratégico para recibir visitantes, mientras que Torreón se prepara como sede de entrenamiento para una de las selecciones clasificadas. Además, la capital de La Laguna tendrá un “ensayo mundialista” con el amistoso México vs. Uruguay.

El eje de la campaña publicitaria, tanto nacional como internacional, será destacar la seguridad y la riqueza turística de Coahuila. El mensaje central: a solo 45 minutos de Monterrey se encuentra el estado más seguro del norte de México, con atractivos como ocho Pueblos Mágicos y la Ruta de Vinos y Dinos.

El plan completo de la “Ruta Mundialista” será presentado durante el encuentro entre México y Uruguay en Torreón, con el propósito de detonar una “buena vibra mundialista” y un importante impulso económico en la región.

Temas


Campañas
Serie Mundial

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida