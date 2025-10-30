Coahuila lanza su ‘Ruta Mundialista 2026’ para atraer turismo

TORREÓN, COAH.- Ante su papel como subsede de entrenamiento en el Territorio Santos Modelo (TSM) y su estratégica cercanía con Monterrey 2026, el estado de Coahuila pondrá en marcha una ambiciosa estrategia de promoción turística denominada “Ruta Mundialista 2026”.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunirá la próxima semana con líderes de Torreón y Saltillo para ultimar los detalles del proyecto. Explicó que el objetivo es que los aficionados que viajen a Monterrey durante la Copa del Mundo consideren a Coahuila como una opción para hospedaje, descanso y turismo.

Saltillo será promovido como punto estratégico para recibir visitantes, mientras que Torreón se prepara como sede de entrenamiento para una de las selecciones clasificadas. Además, la capital de La Laguna tendrá un “ensayo mundialista” con el amistoso México vs. Uruguay.

El eje de la campaña publicitaria, tanto nacional como internacional, será destacar la seguridad y la riqueza turística de Coahuila. El mensaje central: a solo 45 minutos de Monterrey se encuentra el estado más seguro del norte de México, con atractivos como ocho Pueblos Mágicos y la Ruta de Vinos y Dinos.

El plan completo de la “Ruta Mundialista” será presentado durante el encuentro entre México y Uruguay en Torreón, con el propósito de detonar una “buena vibra mundialista” y un importante impulso económico en la región.