Coahuila presume su modelo de seguridad ante Coparmex

Torreón
/ 15 octubre 2025
    Coahuila presume su modelo de seguridad ante Coparmex
    El Fiscal General explicó cómo la coordinación y la ciudadanía han sido claves. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El Fiscal General presentó los resultados que colocan a la entidad como referente nacional en seguridad

TORREÓN, COAH.- Gracias a los excelentes resultados en materia de seguridad, el fiscal general, Federico Fernández Montañez, expuso el fortalecimiento del modelo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ante más de 300 socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México.

Coahuila fue reconocido en el Foro de Seguridad 2025 en el panel “Estrategias Exitosas: Casos de Seguridad a Nivel Local”, tras la invitación del Presidente Nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez.

$!Federico Fernández Montañez durante su exposición en la Ciudad de México.
Federico Fernández Montañez durante su exposición en la Ciudad de México. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Fernández Montañez destacó la voluntad política del mandatario estatal y la participación ciudadana como factores clave que han posicionado a Coahuila como la segunda entidad con mayor percepción de seguridad, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Señaló que la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, junto con los mandos coordinados, ha permitido que, hasta ahora, 2025 sea el año con la incidencia delictiva más baja del país.

El Fiscal subrayó que “a Coahuila lo cuidamos todos”, resaltando la importancia del factor ciudadano como el elemento más valioso del Modelo de Seguridad.

Reiteró la relevancia del trabajo conjunto, como el encabezado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas a través del Gabinete Estatal de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

En el evento, Fernández Montañez estuvo acompañado por el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal.

Temas


Seguridad
empresarios

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Coparmex

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

