Coahuila presume su modelo de seguridad ante Coparmex

TE PUEDE INTERESAR: Torreón refuerza coordinación para seguir entre las ciudades más seguras del país

Coahuila fue reconocido en el Foro de Seguridad 2025 en el panel “Estrategias Exitosas: Casos de Seguridad a Nivel Local”, tras la invitación del Presidente Nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez.

TORREÓN, COAH.- Gracias a los excelentes resultados en materia de seguridad, el fiscal general, Federico Fernández Montañez, expuso el fortalecimiento del modelo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ante más de 300 socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México.

Fernández Montañez destacó la voluntad política del mandatario estatal y la participación ciudadana como factores clave que han posicionado a Coahuila como la segunda entidad con mayor percepción de seguridad, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Señaló que la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, junto con los mandos coordinados, ha permitido que, hasta ahora, 2025 sea el año con la incidencia delictiva más baja del país.

El Fiscal subrayó que “a Coahuila lo cuidamos todos”, resaltando la importancia del factor ciudadano como el elemento más valioso del Modelo de Seguridad.

Reiteró la relevancia del trabajo conjunto, como el encabezado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas a través del Gabinete Estatal de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

En el evento, Fernández Montañez estuvo acompañado por el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal.