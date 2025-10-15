Torreón refuerza coordinación para seguir entre las ciudades más seguras del país

Torreón
/ 15 octubre 2025
    Torreón refuerza coordinación para seguir entre las ciudades más seguras del país
    Eduardo Olmos encabezó la reunión semanal de seguridad en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

En la sesión encabezada por Eduardo Olmos Castro se resaltó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno

TORREÓN, COAH.- En la reunión semanal de seguridad encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, y con la presencia del coronel Omar León Arroyo, autoridades de los tres órdenes de gobierno destacaron el fortalecimiento de la coordinación institucional para mantener a Torreón como una de las ciudades más seguras de México.

Durante el encuentro se subrayó el trabajo conjunto entre el Mando Especial de La Laguna y las corporaciones municipales, estatales y federales, además de los avances en materia de colaboración con otros municipios del estado.

Las autoridades hicieron un llamado a continuar la labor conjunta y evitar la politización del tema de la seguridad ante el proceso electoral que se avecina en Coahuila.

$!El diálogo abierto de las autoridades es clave.
El diálogo abierto de las autoridades es clave. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

En cuanto a los indicadores de seguridad, se reportó una disminución en el robo a local comercial con violencia, con solo un caso registrado. La Policía Municipal realizó 127 detenciones remitidas al Ministerio Público y 87 ante el Juez Calificador, mientras que el Grupo de Reacción Torreón efectuó 25 detenciones relacionadas con la posesión de narcóticos.

Como parte de las acciones de prevención y capacitación, se destacó el operativo “Conduce seguro” dirigido a motociclistas, con el cual se alcanzará la meta de 10 mil conductores capacitados en identificación de riesgos y normatividad vial. Además, se mantienen los cursos para elementos policiacos en derechos humanos.

Por su parte, Protección Civil y Bomberos atendieron 142 servicios durante la semana y realizaron inspecciones a bares, restaurantes y comercios para garantizar el orden y la seguridad en la vía pública. También se efectuaron labores de limpieza y retiro de vehículos en abandono.

Al cierre de la sesión, las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para preservar la tranquilidad y el bienestar de las familias torreonenses.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

