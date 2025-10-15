Torreón refuerza coordinación para seguir entre las ciudades más seguras del país
En la sesión encabezada por Eduardo Olmos Castro se resaltó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno
TORREÓN, COAH.- En la reunión semanal de seguridad encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, y con la presencia del coronel Omar León Arroyo, autoridades de los tres órdenes de gobierno destacaron el fortalecimiento de la coordinación institucional para mantener a Torreón como una de las ciudades más seguras de México.
Durante el encuentro se subrayó el trabajo conjunto entre el Mando Especial de La Laguna y las corporaciones municipales, estatales y federales, además de los avances en materia de colaboración con otros municipios del estado.
Las autoridades hicieron un llamado a continuar la labor conjunta y evitar la politización del tema de la seguridad ante el proceso electoral que se avecina en Coahuila.
En cuanto a los indicadores de seguridad, se reportó una disminución en el robo a local comercial con violencia, con solo un caso registrado. La Policía Municipal realizó 127 detenciones remitidas al Ministerio Público y 87 ante el Juez Calificador, mientras que el Grupo de Reacción Torreón efectuó 25 detenciones relacionadas con la posesión de narcóticos.
Como parte de las acciones de prevención y capacitación, se destacó el operativo “Conduce seguro” dirigido a motociclistas, con el cual se alcanzará la meta de 10 mil conductores capacitados en identificación de riesgos y normatividad vial. Además, se mantienen los cursos para elementos policiacos en derechos humanos.
Por su parte, Protección Civil y Bomberos atendieron 142 servicios durante la semana y realizaron inspecciones a bares, restaurantes y comercios para garantizar el orden y la seguridad en la vía pública. También se efectuaron labores de limpieza y retiro de vehículos en abandono.
Al cierre de la sesión, las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para preservar la tranquilidad y el bienestar de las familias torreonenses.