Torreón refuerza coordinación para seguir entre las ciudades más seguras del país

TORREÓN, COAH.- En la reunión semanal de seguridad encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, y con la presencia del coronel Omar León Arroyo, autoridades de los tres órdenes de gobierno destacaron el fortalecimiento de la coordinación institucional para mantener a Torreón como una de las ciudades más seguras de México.

Durante el encuentro se subrayó el trabajo conjunto entre el Mando Especial de La Laguna y las corporaciones municipales, estatales y federales, además de los avances en materia de colaboración con otros municipios del estado.

Las autoridades hicieron un llamado a continuar la labor conjunta y evitar la politización del tema de la seguridad ante el proceso electoral que se avecina en Coahuila.