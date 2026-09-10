Coahuila registra la menor percepción de inseguridad del país: Marcelo Torres Cofiño

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Torreón
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    Coahuila registra la menor percepción de inseguridad del país: Marcelo Torres Cofiño
    Marcelo Torres Cofiño atribuyó los resultados reportados para Coahuila a la estrategia estatal y a la coordinación entre corporaciones de los distintos órdenes de gobierno. CORTESÍA

TORREÓN, COAH.- El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, destacó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, al señalar que Coahuila registró la menor percepción de inseguridad entre las entidades del país, con 27.8 por ciento.

El legislador contrastó este indicador con el promedio nacional, que señaló se ubica alrededor del 74 por ciento, y consideró que los resultados muestran una diferencia significativa entre la percepción de los habitantes de Coahuila y la registrada en el resto del país.

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“La seguridad no se presume, se mide. Mientras en México alrededor de tres de cada cuatro personas consideran inseguro vivir en su estado, en Coahuila son menos de tres de cada diez. Esa diferencia habla por sí sola”, sostuvo Torres Cofiño.

El panista agregó que el indicador correspondiente a Coahuila pasó de 37.7 a 27.8 por ciento, una disminución cercana a 10 puntos porcentuales en un año. Torres Cofiño atribuyó este resultado a la estrategia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez, así como a la coordinación con las fuerzas federales y al trabajo de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y las corporaciones estatales y municipales.

En el ámbito municipal, el diputado también se refirió a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, distintos a los de la ENVIPE, y resaltó los indicadores de percepción de inseguridad correspondientes a Saltillo, con 16.7 por ciento, y Torreón, con 20.3 por ciento.

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“Para quienes vivimos en La Laguna, sabemos lo que significa haber recuperado Torreón después de los años terribles de violencia. Hoy podemos hablar de una ciudad que recuperó sus calles y la tranquilidad de sus familias”, expresó.

Torres Cofiño consideró que los resultados no deben generar un exceso de confianza y llamó a mantener las acciones en materia de seguridad. “Recuperar la seguridad cuesta años y perderla puede ocurrir muy rápido. Coahuila está dando resultados; hay que sentirnos orgullosos, pero sobre todo cuidar lo que hemos construido”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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