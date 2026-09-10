Torreón: acuerdan Municipio y empresarios acciones para mejorar movilidad en Ciudad Industrial

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión con integrantes de Empresarios Unidos de la Ciudad Industrial de Torreón, A.C., en la que acordaron acciones relacionadas con infraestructura vial, movilidad y operación de las empresas instaladas en este sector. Durante el encuentro, los empresarios plantearon inquietudes relacionadas con obra pública, seguridad vial y conectividad. A partir de estos temas, el Municipio estableció tres líneas de trabajo que involucran al Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), la Dirección de Tránsito y Vialidad y otras áreas de la administración municipal.

En materia de infraestructura, se acordó mantener el monitoreo de los principales accesos y bulevares de la Ciudad Industrial a través del SIMV, encabezado por David Gerardo Fernández Hernández, con atención a las condiciones del pavimento y a los puntos donde pudieran generarse complicaciones para la circulación de vehículos de carga. Respecto a la movilidad, la Dirección de Tránsito y Vialidad, a cargo de Martha Alicia Faz Dávila, trabajará en estrategias para regular los flujos vehiculares durante los horarios de mayor demanda y reducir los tiempos de traslado de mercancías y trabajadores de la zona industrial.

La tercera línea planteada corresponde a la atención administrativa y operativa de las empresas. De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio, se busca agilizar trámites y coordinar servicios públicos y acciones de seguridad que inciden en las actividades cotidianas de las plantas maquiladoras y manufactureras. “Seguiremos llevando una agenda con una visión práctica: resolver, facilitar y fortalecer uno de los principales espacios productivos de Torreón”, señaló Riquelme Solís, quien afirmó que estas acciones buscan mantener las condiciones de competitividad de la zona industrial.

Durante la reunión, el Alcalde también se refirió a las condiciones de seguridad en Torreón y Coahuila y sostuvo que la coordinación con el Gobierno del Estado ha contribuido al desarrollo de la actividad económica y a generar condiciones para la inversión. En el encuentro participaron Jesús Garza Jiménez, presidente de la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor; Martha Alicia Faz Dávila, directora de Tránsito y Vialidad, y David Gerardo Fernández Hernández, titular del SIMV.

Temas

Acuerdos Movilidad Industria

Localizaciones

Torreón

