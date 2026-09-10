Torreón: acuerdan Municipio y empresarios acciones para mejorar movilidad en Ciudad Industrial

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    Torreón: acuerdan Municipio y empresarios acciones para mejorar movilidad en Ciudad Industrial
    Representantes del Municipio y del sector empresarial abordaron necesidades de infraestructura, movilidad y operación en la Ciudad Industrial de Torreón. SANDRA GÓMEZ

La reunión abordó mantenimiento de accesos, circulación de carga pesada y agilización de trámites para las empresas instaladas en el sector

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión con integrantes de Empresarios Unidos de la Ciudad Industrial de Torreón, A.C., en la que acordaron acciones relacionadas con infraestructura vial, movilidad y operación de las empresas instaladas en este sector.

Durante el encuentro, los empresarios plantearon inquietudes relacionadas con obra pública, seguridad vial y conectividad. A partir de estos temas, el Municipio estableció tres líneas de trabajo que involucran al Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), la Dirección de Tránsito y Vialidad y otras áreas de la administración municipal.

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En materia de infraestructura, se acordó mantener el monitoreo de los principales accesos y bulevares de la Ciudad Industrial a través del SIMV, encabezado por David Gerardo Fernández Hernández, con atención a las condiciones del pavimento y a los puntos donde pudieran generarse complicaciones para la circulación de vehículos de carga.

Respecto a la movilidad, la Dirección de Tránsito y Vialidad, a cargo de Martha Alicia Faz Dávila, trabajará en estrategias para regular los flujos vehiculares durante los horarios de mayor demanda y reducir los tiempos de traslado de mercancías y trabajadores de la zona industrial.

$!Durante el encuentro se establecieron líneas de trabajo relacionadas con mantenimiento vial, circulación vehicular y atención administrativa a las empresas.
Durante el encuentro se establecieron líneas de trabajo relacionadas con mantenimiento vial, circulación vehicular y atención administrativa a las empresas. SANDRA GÓMEZ

La tercera línea planteada corresponde a la atención administrativa y operativa de las empresas. De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio, se busca agilizar trámites y coordinar servicios públicos y acciones de seguridad que inciden en las actividades cotidianas de las plantas maquiladoras y manufactureras.

“Seguiremos llevando una agenda con una visión práctica: resolver, facilitar y fortalecer uno de los principales espacios productivos de Torreón”, señaló Riquelme Solís, quien afirmó que estas acciones buscan mantener las condiciones de competitividad de la zona industrial.

$!Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con representantes empresariales y funcionarios municipales para revisar las necesidades planteadas para la zona industrial.
Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con representantes empresariales y funcionarios municipales para revisar las necesidades planteadas para la zona industrial. SANDRA GÓMEZ

Durante la reunión, el Alcalde también se refirió a las condiciones de seguridad en Torreón y Coahuila y sostuvo que la coordinación con el Gobierno del Estado ha contribuido al desarrollo de la actividad económica y a generar condiciones para la inversión.

En el encuentro participaron Jesús Garza Jiménez, presidente de la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor; Martha Alicia Faz Dávila, directora de Tránsito y Vialidad, y David Gerardo Fernández Hernández, titular del SIMV.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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