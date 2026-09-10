Mejoran seguridad vial en la rotonda de Loma Real tras evaluación de auditores en Torreón

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    Mejoran seguridad vial en la rotonda de Loma Real tras evaluación de auditores en Torreón
    Trabajos de rehabilitación y señalamiento fueron realizados en la intersección de Torreón 2000 y avenida Bromo. SANDRA GÓMEZ

Los trabajos surgieron de un diagnóstico técnico que detectó áreas susceptibles de intervención en la intersección de Torreón 2000 y Bromo

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de incrementar la seguridad y ordenar el flujo vehicular en el oriente de la ciudad, la Dirección de Tránsito y Vialidad implementó diversas mejoras viales en la rotonda situada en la intersección de la calle Torreón 2000 y la avenida Bromo, en la colonia Loma Real de Torreón, Coahuila.

La titular de la dependencia, Martha Alicia Faz Dávila, explicó que estas acciones fueron el resultado de una evaluación previa realizada por el agrupamiento de auditores viales, quienes analizaron el comportamiento de automovilistas y peatones, las condiciones de circulación y el estado de la infraestructura.

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A partir de este diagnóstico, y en coordinación con el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de pintura en el sector y la delimitación de nuevos cruces peatonales para garantizar espacios más visibles y seguros.

Asimismo, la intervención destacó por la participación de la sociedad civil a través de la Asociación de Fraccionamientos Organizados al Oriente de Torreón A.C., que en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente sumaron esfuerzos en las labores de reforestación de la zona.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, exhortando a los conductores a reducir la velocidad y respetar la preferencia de paso, así como a los peatones a utilizar los cruces señalizados para prevenir accidentes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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