Mejoran seguridad vial en la rotonda de Loma Real tras evaluación de auditores en Torreón

La titular de la dependencia, Martha Alicia Faz Dávila, explicó que estas acciones fueron el resultado de una evaluación previa realizada por el agrupamiento de auditores viales, quienes analizaron el comportamiento de automovilistas y peatones, las condiciones de circulación y el estado de la infraestructura.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de incrementar la seguridad y ordenar el flujo vehicular en el oriente de la ciudad, la Dirección de Tránsito y Vialidad implementó diversas mejoras viales en la rotonda situada en la intersección de la calle Torreón 2000 y la avenida Bromo, en la colonia Loma Real de Torreón , Coahuila.

A partir de este diagnóstico, y en coordinación con el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de pintura en el sector y la delimitación de nuevos cruces peatonales para garantizar espacios más visibles y seguros.

Asimismo, la intervención destacó por la participación de la sociedad civil a través de la Asociación de Fraccionamientos Organizados al Oriente de Torreón A.C., que en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente sumaron esfuerzos en las labores de reforestación de la zona.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, exhortando a los conductores a reducir la velocidad y respetar la preferencia de paso, así como a los peatones a utilizar los cruces señalizados para prevenir accidentes.