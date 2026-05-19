Combaten con información mitos del cigarro electrónico en escuelas de Torreón

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    Combaten con información mitos del cigarro electrónico en escuelas de Torreón
    El Centro de Integración Juvenil de Torreón llevó jornadas preventivas a secundarias y preparatorias para alertar sobre los riesgos asociados al uso de vapeadores. SANDRA GÓMEZ

El Centro de Integración Juvenil de Torreón intensificó las campañas de prevención en escuelas para alertar sobre los riesgos físicos y psicológicos asociados al uso de vapeadores entre adolescentes

A fin de concientizar a la población estudiantil y sus familias, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón desplegó jornadas de prevención en secundarias y preparatorias de la región para visibilizar las consecuencias del uso de dispositivos de vapeo.

Cecilia Martínez López, directora del CIJ local, explicó que las actividades —que incluyen talleres interactivos y charlas de sensibilización— buscan contrarrestar la idea de que los cigarros electrónicos son seguros o que únicamente generan vapor aromatizado.

$!Cecilia Martínez López señaló que uno de los objetivos de la campaña es combatir la percepción de que los cigarros electrónicos son inofensivos para la salud.
Cecilia Martínez López señaló que uno de los objetivos de la campaña es combatir la percepción de que los cigarros electrónicos son inofensivos para la salud. SANDRA GÓMEZ

Durante los encuentros, especialistas advierten que la presencia de nicotina y otras sustancias tóxicas en estos dispositivos puede alterar el desarrollo cognitivo en adolescentes, afectar las vías respiratorias y generar dependencia desde edades tempranas.

Bajo el eslogan “La verdad sobre el vapeo. Que nadie te cuente, el vapeo es puro cuento”, la campaña ha llevado información preventiva a planteles pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

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“A petición del sector educativo, este año redoblaremos los esfuerzos en torno al vapeo. Cabe destacar que este programa no es exclusivo del nivel medio superior, ya que también abarca secundarias y universidades”, señaló la directora.

Martínez López indicó que uno de los principales retos es modificar la percepción de los jóvenes, quienes suelen considerar al vapeador como una alternativa menos dañina que el cigarro tradicional.

“Al no consumir un cigarro clásico, piensan que su salud no corre peligro. Queremos cambiar esa mentalidad ofreciendo argumentos reales y basados en evidencias científicas, permitiéndoles asumir el control de su bienestar de forma madura”, expresó.

Finalmente, la funcionaria afirmó que la meta de la campaña es brindar herramientas informativas y de reflexión que ayuden a los estudiantes a comprender el impacto de sus hábitos y tomar decisiones más conscientes sobre su salud.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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