Comisión para la Cooperación Ambiental admite petición para que el río Nazas vuelva a correr

TORREÓN, COAH.- La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) informó la admisión de la petición presentada por la asociación ProDefensa del Nazas para que el río Nazas de La Laguna vuelva a correr por su cauce original.

A través de un comunicado, la asociación civil detalló que el 8 de noviembre aceptaron la petición SEM-25-001 (Cuenca Baja del río Nazas) conforme al capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para que el río, que dejó de correr por su cauce natural hace casi 60 años, vuelva a correr.

TE PUEDE INTERESAR: Cateo en predio deja varias pipas aseguradas por autoridades en la Monclova-Candela

Con esta admisión de la petición se confirma que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 24.27 (3) del T-MEC y por consecuencia la CCA determinó que la petición amerita respuesta delGobierno de México respecto a las aseveraciones sobre la aplicación efectiva de la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en lo concerniente a la protección del río Nazas en su cuenca baja.

ProDefensa del Nazas informó que con la admisión el gobierno mexicano cuenta con 60 días para presentar una respuesta oficial.

Desde septiembre, los integrantes de ProDefensa del Nazas informaron que llevarían a juicio al estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión para la Cooperación Ambiental, con el objetivo de reconocer los derechos del Río y mantener sus procesos ecológicos esenciales, incluyendo el ciclo hidrológico.